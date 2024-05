L’ex-maquilleuse de Cassie l’a vue « gravement meurtrie » alors qu’elle était avec Diddy

Actualités américaines





L’ancienne maquilleuse de Cassie Ventura a déclaré avoir vu la chanteuse terrifiée « gravement meurtrie » lorsqu’elle travaillait pour elle et son ex violent, Sean « Diddy » Combs.

« Nous avons toujours eu peur de Puff », Mylah Morales dit Extrafaisant référence à l’un des nombreux surnoms de Combs.

« C’est une personne puissante et nous ne savons pas ce qui nous arriverait si nous parlions », a déclaré Morales, qui est ami avec le hitmaker « Me & U » Ventura depuis des années.

La maquilleuse de célébrités Mylah Morales a déclaré avoir vu Cassie Ventura être « gravement meurtrie » en 2016. extratv/YouTube

« J’ai peur rien que d’en parler, mais j’ai l’impression que quelqu’un doit le faire. »

Le gourou du maquillage des célébrités a dit qu’elle avait vu Ventura avec des bleus et un oeil au beurre noir après une prétendue altercation en 2016, la même année, Diddy a battu le chanteur lors d’une horrible attaque dans le couloir d’un hôtel filmée.

« Je veux dire, de graves contusions, comme des nœuds sur la tête, un œil au beurre noir… et tout ce qui m’importait, c’était de la mettre en sécurité, et je l’ai emmenée chez moi et je l’y ai gardée pendant quelques jours », a-t-elle affirmé dans le communiqué. entretien.

« J’ai littéralement appelé mon amie, qui était médecin à l’époque, pour la soigner parce que nous ne pouvions pas l’amener à l’hôpital. Nous ne savions pas quoi faire à ce moment-là. Qui allons-nous appeler ?

Interrogé sur les abus subis par le chanteur de « Long Way 2 Go », Morales a répondu : « Je ne savais pas… mais j’en ai été témoin. Je ne veux même pas y revenir parce que ça déclenche.

Morales a déclaré avoir vu Cassie meurtrie en 2016, la même année, la vidéo montre Diddy en train de battre la chanteuse. PA

«Tout ce dont j’ai été témoin, c’est qu’il entre dans la pièce et dit: ‘Où est-elle, putain?’ et je ne savais pas ce qui se passait… tout ce à quoi je pensais, c’était de la sortir de là.

«Je me disais: ‘Je viens de me réveiller d’un sommeil’, et la prochaine chose que vous savez, tout ce que j’entends de la chambre, c’est juste de la merde. Je ne veux pas y retourner et y réfléchir », a-t-elle ajouté.





Morales a déclaré qu’elle était ouverte à coopérer avec les forces de l’ordre. Quant à l’attention portée à Diddy après la diffusion de la vidéo du passage à tabac à l’hôtel, la maquilleuse a déclaré qu’elle savait que « ce jour approchait ».

Elle a rejeté la vidéo d’excuses de Combs – qu’il a enregistrée seulement après que la vidéo choquante ait prouvé qu’il mentait alors qu’il niait à plusieurs reprises les accusations de son ex – comme « un coup de pub ».

Ventura a été vue avec des bleus alors qu’elle sortait avec Diddy. Images du GC

Dans le clip, Combs a déclaré qu’il assumait « l’entière responsabilité » de ses actes avant d’expliquer à quel point il était « au plus bas » lorsque la vidéo a été filmée.

Il a ajouté qu’il suivait depuis lors une thérapie pour devenir une meilleure personne et qu’il était « dégoûté » de lui-même au moment des coups, et qu’il l’est toujours aujourd’hui.

Dans sa vidéo d’excuses, publiée dimanche, Combs a déclaré qu’il assumait « l’entière responsabilité » de ses actes. Diddy/Instagram

« C’est ridicule, il n’a même pas mentionné son nom« , a déclaré Morales. « Et s’il s’en excusait, il mentionnerait son nom, mais il ne l’a pas fait. et c’est ce que je ne comprends pas. et j’ai juste l’impression qu’il est un formidable « talentueux M. Ripley » », a-t-elle déclaré à propos du livre et du film sur un filou.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1.800.799.SAFE (7233) ou envoyez START au 88788.











