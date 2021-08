L’ex-mannequin qui a kidnappé un bébé pour se venger de son petit ami est maintenant elle-même maman

Un ANCIEN mannequin qui a enlevé un bébé en se faisant passer pour un directeur de casting et en attirant le tout-petit avec une fausse annonce sur Craigslist est maintenant une mère elle-même vivant à New York.

Michelle Gopaul, 35 ans, affirme avoir volé la fillette d’un mois parce qu’elle avait dit à son ex-petit ami qu’elle était enceinte et qu’elle ressentait le besoin de produire un enfant.

Michelle Gopaul, 35 ans, a été condamnée après avoir publié une annonce pour un « bébé indien » pour jouer dans un film fictif de Bollywood et enlevé le bébé qui s’est présenté à la fausse audition à Toronto, au Canada. Crédit : SWNS

Elle a été emprisonnée pendant deux ans et demi pour enlèvement d’enfant et est ensuite apparue dans une émission de téléréalité de MTV One Bad Choice sur les jeunes aux prises avec leurs pires décisions. Crédit : SWNS

Aujourd’hui, l’ancienne mannequin et chanteuse en herbe a des remords et élève sa propre famille avec son mari, Timothy Maisonneuve, 34 ans, et leur fille Heaven, quatre ans, et ses belles-filles London, huit ans, et Italy, huit ans, dans le Queens. Crédit : SWNS

Elle a posté une annonce pour un « Indian Baby » pour jouer dans un film fictif de Bollywood et a enlevé le bébé qui s’est présenté à la fausse audition à Toronto, au Canada.

Gopaul, du Queens, New York, attribue ses actions à une crise de santé mentale et a affirmé qu’elle avait ressenti des remords immédiats et avait transformé le bébé en police plus tard dans la nuit.

Elle a été emprisonnée pendant deux ans et demi pour enlèvement d’enfant et est ensuite apparue dans une émission de téléréalité de MTV sur des jeunes aux prises avec leurs pires décisions.

Gopaul, une chanteuse en herbe, vit avec son mari, Timothy Maisonneuve, 34 ans, et leur fille Heaven, quatre ans, et ses belles-filles London, huit ans, et Italy, huit ans, dans le Queens.

IMPOSSIBLE DE RÉPARER ‘CE QUI EST ARRIVÉ’

Elle dit qu’elle est sortie de son crime choquant après sa sortie de prison en 2013.

« Bien sûr que j’ai des remords.

« Je me suis excusé, mais ce n’est pas suffisant pour réparer ce qui s’est passé.

« J’essaie de ne pas m’attarder là-dessus.

Gopaul dit qu’elle est une personne entièrement différente maintenant et qu’en tant que mère, elle s’inquiète constamment pour la sécurité de sa propre fille.

« Quand j’allais faire des courses, je m’assure toujours que mon amie la surveille de près parce que je ne sais jamais si quelqu’un pourrait l’emmener. »

Gopaul a initialement menti sur sa grossesse en avril 2010 afin de se venger des amis de son petit ami qui, selon elle, essayaient de rompre la relation.

Le mensonge s’est transformé en une histoire élaborée avec Gopaul publiant un sonagramme sur son compte Facebook.

KIDNAPPING ‘PRANK’

« J’ai menti sur le fait d’être enceinte comme une blague pour me venger des amis de mon petit ami qui essayaient toujours de répandre des rumeurs à notre sujet.

« Ils essayaient toujours de nous séparer.

«Nous avons fini par rompre en juin 2010, mais une fois que j’ai publié un deuxième message sur Facebook disant que j’avais eu le bébé, il l’a vu et il a continué à m’envoyer des textos.

« J’essayais de l’organiser pour avoir un bébé à lui montrer pour qu’il me laisse tranquille.

« Je ne voulais le bébé que quelques minutes, je ne voulais faire aucun type d’enlèvement.

« Dès que j’ai pris l’enfant, j’ai voulu la rendre, mais il y avait tellement de peur.

« J’ai eu une mauvaise dépression parce que je me sentais vraiment coupable. »

« PHRASE LÉGÈRE »

« J’ai confié le bébé à la police cette nuit-là, mais j’ai perdu mon passeport, je ne pouvais donc pas quitter le pays.

« Je me suis rendu à la police de Toronto le lendemain, c’est pourquoi j’ai reçu une peine si légère. »

Gopaul a été condamné à deux ans et demi de prison le 1er avril 2011 après avoir été placé en détention préventive pendant trois mois.

EMPRISONNE AVEC DES MEURTRIERS

« Ils m’ont mis dans une cellule spéciale.

« J’étais seul au début, mais ils manquaient d’espace et ont mis une autre fille dans la cellule avec moi.

«Tous mes compagnons de cellule étaient également en détention préventive, mais certains d’entre eux avaient des accusations folles.

« L’un était un prédateur d’enfants et un autre avait tué leur enfant.

«C’était très effrayant.

« Plus tard, je suis resté avec tout un tas de meurtriers, et les gens ont essayé de me tabasser parce que j’étais dans l’actualité.

ÉMISSION DE RÉALITÉ MTV

Lorsque Gopaul a quitté la prison, elle est retournée à Hollis, Queens, où elle avait grandi et a essayé de restaurer sa réputation.

«Quand je suis rentré à la maison, fin 2013, il s’agissait de rétablir le caractère.

« J’ai oublié comment c’était dans le monde extérieur et il a fallu un peu de réapprentissage. »

Après avoir travaillé comme barman, Gopaul est apparu dans One Bad Choice sur MTV, une émission de téléréalité sur des jeunes aux prises avec leurs pires décisions.

« Je les ai refusés au début.

« Je ne voulais pas parler de mon crime.

«Ils ont dit que j’étais le numéro un sur leur liste et qu’ils me paieraient plus, mais je n’ai accepté l’accord que lorsqu’ils ont accepté de jouer mon clip pendant l’épisode.

CARRIÈRE MUSICALE PUIS MARIAGE

« Après mon passage à MTV, j’ai rejoint la Screen Actors Guild (SAG) et j’ai commencé à travailler sur ma musique.

« J’ai finalement sorti un album en 2014 après avoir travaillé avec un producteur que je connais. »

Gopaul a rencontré son mari Tim en mai 2015 et le couple s’est fiancé à peine deux mois plus tard.

« C’était vraiment rapide.

« J’avais l’impression d’être dans un film de Disney.

DEVENIR UNE VRAIE MAMAN

« Le 29 juillet 2017, ma fille est née.

« Elle commence la maternelle à l’automne. »

Maintenant que sa fille se prépare à entrer à l’école, Gopaul écrit à nouveau de la musique et elle dit qu’elle a enfin mis son crime choquant derrière elle.

« Je veux me remettre à la musique.

« Je n’ai arrêté que lorsque je me suis marié. »

Gopaul s’engage à vivre sa vie sans activités criminelles et, à cause de sa fille, n’a pas l’intention de gaspiller cette seconde chance.

« Je veux juste avancer.

« J’ai cependant impliqué des innocents dans mon crime, et je ne peux pas le reprendre.

« C’est quelque chose pour lequel je vais être jugé pour toujours. »

