L’ex-mannequin maman de trois enfants a mutilé son petit ami et l’a laissé avoir besoin de points de suture après l’avoir chassée de chez lui

Une ANCIENNE mannequin a mutilé son ex petit ami alors qu’elle détruisait sa maison lors d’un déchaînement alimenté par la cocaïne.

Levi Barratt, 31 ans, a blessé son partenaire Shaun Collier, 53 ans, lorsqu’elle a enfoncé ses dents dans son oreille après avoir été furieuse dans sa propriété de Stockport, dans le Grand Manchester, en juillet.

Levi Barratt a mordu Shaun Collier à l’oreille alors qu’il tentait de la faire sortir de chez lui 1 crédit

L’ancien mannequin était entré dans une rage alimentée par la cocaïne et avait brisé les affaires de M. Collier 1 crédit

La mère de trois enfants, Barratt, avait été expulsée de la maison après avoir commencé à détruire les affaires de M. Collier et à lui laisser des points de suture, a déclaré un tribunal.

Au cours de son saccage, elle a brisé une table en verre et une télévision avant de saccager la tête de son petit ami alors qu’il tentait de la transporter hors de la pièce.

Dans une déclaration à la police, la victime blessée a déclaré: “Je n’oublierai pas les actions de Levi ce jour-là.

“Je craignais que la morsure ne cause des cicatrices permanentes et j’ai peur de ne pas avoir assez d’argent pour payer les biens endommagés.

“Je sens que j’ai le pouvoir de lui pardonner, mais je crois aussi qu’elle mérite de faire face aux conséquences de ce qu’elle a fait. Je lui suis simplement reconnaissant d’avoir reconnu sa culpabilité.”

Minshull Street Crown Court a appris que Barratt avait auparavant travaillé comme mannequin, posant pour une agence locale, mais était depuis devenu “fortement accro” à la cocaïne.

La dépendance l’a amenée à perdre la garde de ses enfants, selon son avocat de la défense.

Elle a admis des blessures et des dommages criminels.

Le procureur David Less a déclaré au tribunal: “L’accusé et M. Collier avaient eu une relation. M. Collier dit qu’ils étaient ensemble depuis six mois, mais après tout, il a voulu créer une certaine distance entre eux.

“Le 25 juillet de cette année, l’accusé a assisté au discours de M. Collier. L’accusé a tenté d’essayer de compenser son comportement perturbateur et imprévisible, mais cette discussion s’est rapidement transformée en dispute et l’accusé est devenu furieux.

“L’accusée a tenté de s’excuser à l’extérieur de la maison de Collier, même si elle était sous l’influence de drogues à l’époque.”

Il a ajouté que M. Collier s’était rendu à l’hôpital le lendemain de l’attaque pour se faire recoudre une lacération de 1 cm de long et recevoir une injection de tétanos.

En guise d’atténuation, le conseil de la défense Damian Zelazowski a souligné les remords et le bon caractère de Barratt, ainsi que ses diagnostics de trouble bipolaire et de dépression.

Il a ajouté que la défenderesse était entrée en cure de désintoxication et prenait des médicaments pour ses problèmes de santé mentale.

Barratt a été condamné à cinq mois de prison, avec sursis pendant un an.

Elle devra également effectuer 30 journées d’activités de rééducation et être soumise à un suivi médicamenteux pendant neuf mois.

En la condamnant, le juge Mark Savill a déclaré: “L’accusée a beaucoup de chance que ses parents ne lui aient pas tourné le dos, car elle a plutôt mis à l’épreuve leur patience au fil des ans.

“Elle a également de la chance que la plaignante ait eu la bonne grâce de lui pardonner ses actes.”

Il a ajouté: “Pour le mettre dans de l’argent ancien, c’était une chose désagréable à faire. Je veux que cela soit clair pour tous ceux qui écoutent.

“Les gens qui mordent les oreilles des autres iront en prison, mais dans ce cas, parce que vous avez déjà purgé une longue période de prison et que vous avez d’autres facteurs atténuants.”

Le juge a qualifié l’attaque de “chose désagréable à faire” 1 crédit