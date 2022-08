L’ex-maire arrêté pour avoir discrédité l’armée russe

MOSCOU (AP) – L’ancien maire de la quatrième plus grande ville de Russie a été arrêté mercredi pour avoir discrédité l’armée du pays, dans le cadre d’une répression contre les critiques de l’action militaire de Moscou en Ukraine.

La police a arrêté Yevgeny Roizman, 59 ans, qui a été maire d’Ekaterinbourg de 2013 à 2018, à la suite de perquisitions dans son appartement et son bureau.

Roizman a déclaré aux journalistes qu’il avait été inculpé en vertu d’une nouvelle loi adoptée après que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février. Il risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.

Les tribunaux russes ont infligé une amende à Roizman plus tôt cette année pour des accusations similaires.

Roizman, critique acerbe du Kremlin, est l’une des figures de l’opposition les plus visibles et les plus charismatiques de Russie. Pendant son mandat de maire, il a joui d’une grande popularité à Ekaternibourg, une ville de 1,5 million d’habitants dans les montagnes de l’Oural.

Alors que la police l’escortait hors de son appartement mercredi, Roizman a déclaré aux journalistes qu’il serait probablement amené à Moscou pour enquête.

Quelques jours après que le président russe Vladimir Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, le parlement russe contrôlé par le Kremlin a contrôlé la législation approuvée qui interdit de dénigrer l’armée et la diffusion de “fausses informations” sur ce que le Kremlin décrit comme une “opération militaire spéciale” dans le pays voisin.

Les tribunaux ont infligé des amendes et des peines de prison à des individus qui ont critiqué l’action russe en Ukraine.

The Associated Press