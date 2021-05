L’ex Lauren de la star de Teen Mom, Javi Marroquin, publie une citation cryptique après l’avoir fustigé pour avoir prétendu qu’ils étaient de retour ensemble

L’ex de la star de l’adolescence Javi Marroquin, Lauren Comeau, a posté une citation cryptique après l’avoir critiqué pour avoir prétendu qu’ils étaient de retour ensemble.

Lauren, 29 ans, a partagé une citation de Bianca Sparacino, auteure de La force dans nos cicatrices Histoire d’Instagram.

Instagram

Lauren a publié une citation inspirante dans son histoire Instagram[/caption]

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

Lauren a dit qu’elle avait « fini » avec les « rumeurs » et les « gens »[/caption]

Le message indiquait que « les meilleurs jours de votre vie ne se sont même pas encore produits ».

Le post inspirant a conclu: « Le monde a encore tellement de choses pour vous. »

Le 21 mai, le Maman ado star a critiqué les affirmations de Javi selon lesquelles ils s’étaient remis ensemble.

Dans une conversation en ligne avec un troll, Javi, 28 ans, a affirmé que lui et Lauren avaient rafistolé les choses et qu’elle était «à moi pour toujours».

MTV

Javi a dit que Lauren était « à moi pour toujours » pour un troll[/caption]

En réponse à une histoire Instagram, le troll a accusé Javi d’être un «tricheur».

Lauren a partagé une capture d’écran de la conversation de Javi avec le troll sur son histoire Instagram.

Elle a fait rage: «C’est 100% faux. Javi et moi ne sommes pas ensemble. Coparentalité de notre fils.

«Et cette rumeur / interaction de taureaux que Javi a eue avec un troll est complètement ridicule.

Instagram

Lauren a critiqué les affirmations de Javi selon lesquelles les deux s’étaient remis ensemble[/caption]

«J’ai déjà traité avec Javi mais j’ai fini de laisser d’autres personnes inventer des rumeurs / parler pour moi.»

Le 20 mai, Javi et Lauren ont été repérés faire la fête à Miami ce jeudi soir,

Javi a partagé un Instagram vidéo et a écrit: « Miami nuits!

«Super reconnaissant de nous avoir invités et une nuit que je n’oublierai jamais… PS Miami est incroyable.

«La diversité et la culture sont inégalées.»

Reddit

Javi et Lauren auraient fait la fête ensemble à Miami[/caption]

Les fans ont remarqué que l’ex de Javi est apparu dans le clip avec leurs bras autour de l’autre.

En mars, Javi et Lauren ont été vus assis côte à côte sur un stand tout en célébrant l’anniversaire d’un ami commun.

Un compte de fan sur Instagram appelé Thé maman ado avait partagé une vidéo filmée par un témoin.

Instagram/@teenmom.tea

Javi et Lauren ont été aperçus assis à un stand[/caption]

Le témoin a déclaré: «Je suis à l’usine de sucre à Atlantic City, New Jersey et Javi et Lauren sont ensemble.

«Quand il est parti pour la salle de bain, elle a nié qu’elle était Lauren mais il avait clairement toute la manche de tatouage sur son bras.

Lauren a confirmé qu’elle avait été à la fabrique de sucre et a partagé une photo de la fête d’anniversaire avec son amie.

Instagram

Lauren, Eli et Javi photographiés ensemble[/caption]

Puis en février, les deux étaient allés à l’église avec leur fils, Eli, deux ans, et Lincoln, sept ans, avec qui il partage Kailyn Lowry, 29.

L’année dernière, Kailyn a révélé sur Adolescent maman 2 que Javi a essayé de la «foutre» dans un parking de Wawa, tandis que Lauren était avec El à la maison.

Kailyn était en colère contre son bébé papa de ne pas vouloir venir à mi-chemin pour rendre visite à leur fils de sept ans, Lincoln.

Getty

Kailyn a accusé Javi d’avoir prétendument trompé Lauren[/caption]





Kailyn a déclaré: «Vous allez me traiter comme ça. Oh, c’est pour ça que tu as essayé de me baiser mardi? Dans le parking de Wawa, pendant que votre petite amie est à la maison avec votre fils… la semaine dernière.

En raison des allégations de tricherie, Lauren était si navrée que elle a déménagé de Maison de Javi et est retourné dans le Maine avec Eli.

La star de télé-réalité s’est installée dans le Delaware dans un 325000 $ maison de quatre chambres.