KORDELL Stewart a mis fin à la rumeur selon laquelle son ex Porsha Williams était sa barbe, une affirmation qui « a presque détruit sa carrière de footballeur ».

Le Vraies femmes au foyer d’Atlanta La star a récemment parlé du scandale au Tamron Hall Show, où il a qualifié l’allégation de fausse.

Kordell, 48 ans, a expliqué clairement l’effet de son rôle dans le programme Bravo sur sa carrière et ses relations avec Porsha Williams, 39.

Salle Tamron se risqua à demander si le spectacle lui-même avait un «impact» sur son mariage, ce à quoi il répondit: «Non, non, non. Quand nous nous sommes mariés, cela n’a jamais été l’impact du tout. C’était le véritable amour à l’époque.

« Mais une fois que vous entrez dans la série et que les choses commencent à être insinuées de la conversation sur une ‘barbe’ pour que je contrôle, cela devient un tourbillon de choses. »

L’animateur a alors demandé si Kordell regrettait de s’être jeté dans une situation où la rumeur de son homosexualité, qui a failli causer la chute de sa carrière de footballeur professionnel, serait «mûre».

L’athlète a répondu: «Pour être honnête avec vous, si je devais le refaire, je ne le ferais probablement pas.

« Mais je n’ai pas honte de le faire. Parce que je le faisais vraiment pour elle. Et parce que c’était sa chance d’être sur la scène dans laquelle elle est en ce moment. »

« Et je suis content pour elle. Mais au final, ce n’est vraiment pas à propos de ça », a-t-il partagé.

En 1998, des rumeurs ont circulé selon lesquelles le footballeur avait été arrêté après avoir commis des «actes obscènes» avec d’autres hommes dans le parc de Pittsburgh Steeler.

Aucun dossier de ce type n’existe, cependant, et l’athlète a nié toutes les allégations.

Porsha et Kordell se sont rencontrés en 2009 alors qu’ils faisaient la fête dans une boîte de nuit de haut niveau à Atlanta appelée Luckie Lounge.

Le couple est sorti ensemble pendant deux ans avant de décider du mariage et a dit «oui» au luxueux hôtel St. Regis de la capitale de la Géorgie.

La cérémonie de 2011 a été filmée et documentée sur les mariages de platine de WeTV et a été une affaire extravagante.

Après avoir rejoint le casting de RHOA en septembre 2012, leur relation a pris un tournant lorsque les pairs de Porsha ont affirmé que son mari était une figure «dominante» dans sa vie.

Le couple a démissionné et a demandé le divorce en 2013.

Dans la sixième saison de l’émission Bravo, le casting a interrogé Porsha sur sa relation passée, en tant que son compagnon de casting Kenya Moore a affirmé qu’il l’utilisait comme une «barbe».

Lors d’un dîner, l’ex-femme de Kordell a expliqué que la réputation de son mari était «entachée», ce à quoi le Kenya a répondu: «Alors, quand vous dites que son image était entachée, à quoi faites-vous référence?

« On dirait que j’ai signé pour être votre barbe en gros », a claqué la star de télé-réalité, alors qu’elle accusait Porsha d’avoir épousé la star de la NFL pour cacher sa sexualité.

Plus tard dans son entretien avec Tamron, Kordell a ajouté un démenti officiel: « Cela ne s’est jamais produit. C’était un mensonge. Mais ce n’était pas le but, non? »

« Ce qui m’a tué, c’est qu’il y avait des gens dans la ville qui vraiment voulait me voir souffrir », admit-il.

Après avoir été coupé des Baltimore Ravens en 2005, Kordell s’est complètement retiré du sport en 2012.