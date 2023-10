L’ex Kayla de Travis Kelce a eu une « journée fantastique » après son camée « SNL » – Hollywood Life

Crédit d’image : Jim Ruymen/UPI/Shutterstock

Kayla Nicole n’est absolument pas dérangée par son ex-petit-ami Travis Kelcela nouvelle romance avec Taylor Swift. Quelques heures seulement après que le couple aurait fait son Saturday Night Live camées, la femme de 31 ans a décrit sa « journée fantastique » dans une vidéo qu’elle a publiée sur ses histoires Instagram le 15 octobre.

«J’espère que vous passez une bonne journée. Je passe une journée fantastique, merci beaucoup d’avoir demandé », a déclaré Kayla dans le clip selfie qu’elle a partagé depuis l’intérieur de sa voiture. «Et cette vidéo ne parle pas de moi, ni de mon maquillage, ni de la clarté de ma peau. Cette vidéo parle de vous et de votre journée. À la fin du clip, elle a ri et a ajouté : « Salope effrontée ».

Aux petites heures du matin du 15 octobre, Travis, 34 ans, et Taylor, 33 ans, ont été aperçus se tenant la main à New York après être tous deux brièvement apparus sur SNL. L’ailier rapproché du football est apparu un instant lors d’un sketch, dans lequel plusieurs membres de la distribution représentaient des commentateurs de la NFL parlant de la relation entre Travis et Taylor. De son côté, l’artiste de « I Can See You » a présenté Épice de glace’Deuxième représentation.

Alors que la romance de Taylor et Travis continue de faire la une des journaux, Kayla se concentre sur sa plateforme et sa carrière. Il y a une semaine, l’influenceuse a lu une lettre ouverte percutante à ses abonnés Instagram, dans laquelle elle s’adressait aux femmes noires.

« Chère fille noire, ils pourraient vous traiter de traître parce que vous êtes tombée amoureuse », a-t-elle déclaré. « Vous espérerez que vos proches vous protégeront, mais vous découvrirez rapidement que les gens ne protègent pas ce qui ne leur tient pas à cœur. Ils diront que vous êtes trop… et dans le même souffle vous diront que vous n’êtes pas assez. Pas assez réussi, pas assez sain, peut-être même pas assez intelligent. Ils diront que vous méritez des réactions négatives et de l’embarras. À cause de votre noirceur, vous auriez dû le savoir. Ils essaieront même de lier votre valeur à votre valeur nette.

Sans mentionner Travis dans sa lettre, Kayla a poursuivi en disant que lorsqu’elle se sent « très inadéquate », elle se rappelle qu’elle « sera toujours plus que suffisante ».

« Quand le monde s’assombrit et que le temps devient dur, et que vous avez l’impression d’être dos au mur et que vos mains sont liées, et que personne ne sait ce que c’est que d’être vous… ce n’est qu’un petit chapitre de votre histoire », a déclaré le sportif. a conclu le journaliste.

Kayla et Travis sont sortis ensemble de temps en temps de 2017 jusqu’à la fin de 2022. Plus tôt cette année, Travis a confirmé leur rupture en notant qu’il était célibataire et « sur le marché libre en ce moment ».