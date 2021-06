L’ex Justin Timberlake plaide pour soutenir Britney Spears

Princesse de la pop, Britney Spears a récemment révélé dans un témoignage au tribunal qu’elle avait été forcée d’avoir la tutelle. En y ajoutant. la chanteuse a mentionné qu’elle avait un dispositif contraceptif qu’elle voulait retirer mais qu’elle n’était pas autorisée à aller chez le médecin.

Préoccupé par cela, Justin Timberlake s’est rendu sur son compte Twitter et s’est prononcé en faveur du chanteur.

Il a tweeté « Après ce que nous avons vu aujourd’hui, nous devrions tous soutenir Britney en ce moment ». « Indépendamment de notre passé, bon ou mauvais, et peu importe depuis combien de temps c’était… ce qui lui arrive n’est tout simplement pas bien. Aucune femme ne devrait jamais être empêchée de prendre des décisions concernant son propre corps.

Poursuivant son tweet dans le fil, il a déclaré: « Personne ne devrait jamais être détenu contre son gré… ou avoir à demander la permission d’accéder à tout ce pour quoi il a travaillé si dur ».

Au nom de lui-même et de sa femme, Jessica Biel, Timberlake a ajouté: « Jess et moi envoyons notre amour et notre soutien absolu à Britney pendant cette période. Nous espérons que les tribunaux et sa famille rectifieront la situation et la laisseront vivre comme elle le souhaite. »

Pour les non avertis, Spears a également déclaré dans son témoignage: « Je veux juste retrouver ma vie ». « Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit. Je suis traumatisée… Je ne suis pas heureuse, je ne peux pas dormir », a-t-elle déclaré. Britney a déclaré que ses fréquentes publications optimistes sur son compte Instagram étaient des mensonges. « Je suis tellement en colère et je suis déprimée. Je pleure tous les jours », a-t-elle ajouté.

Elle a prononcé ses remarques par téléphone, ses premières déclarations publiques sur l’arrangement approuvé par le tribunal qui a été mis en place pour la première fois en 2008 lorsqu’elle a souffert d’une crise de santé mentale.