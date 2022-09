L’ex-journaliste russe Ivan Safronov condamné à 22 ans de prison pour trahison

Un tribunal russe a condamné lundi un ancien journaliste à 22 ans de prison pour trahison après que les procureurs ont déclaré qu’il avait divulgué des secrets d’État, une décision qui, selon ses partisans, était une punition sévère qui montrait l’absence de liberté des médias en Russie.

Ivan Safronov, 32 ans, qui était journaliste de défense et d’espace pour les journaux Kommersant et Vedomosti avant de devenir conseiller du chef de l’agence spatiale russe, a été arrêté en 2020 et accusé d’avoir divulgué des informations classifiées. Il est détenu depuis son arrestation à Moscou.

Le père de Safronov a également travaillé pour Kommersant, couvrant les questions militaires après sa retraite des forces armées. En 2007, il est mort après être tombé d’une fenêtre de son immeuble à Moscou.

Les enquêteurs ont conclu qu’il s’était suicidé, mais certains médias russes ont remis en question la version officielle, soulignant son intention de publier un rapport sensible sur les livraisons secrètes d’armes à l’Iran et à la Syrie.

Les avocats de Safronov ont déclaré à l’agence de presse RIA Novosti qu’ils feraient appel du verdict. Ses partisans disent que l’affaire est une vengeance pour ses reportages, qui ont révélé des détails sur les accords internationaux d’armement de la Russie.

“L’accusation de trahison est absurde”

“Tous ceux qui sont proches de Safronov pensent que l’accusation de trahison est absurde”, a déclaré la journaliste Katerina Gordeeva après avoir interviewé sa mère, sa sœur et d’anciens collègues pour un documentaire sur l’affaire.

Quelques heures avant l’annonce de la décision par le tribunal municipal de Moscou, 15 médias russes indépendants ont publié une déclaration conjointe demandant la libération de Safronov.

“Il est évident pour nous que la raison de la persécution d’Ivan Safronov n’est pas la ‘trahison’, qui n’a pas été prouvée… mais son travail de journaliste et les articles qu’il a publiés sans tenir compte de ce que pensent le ministère de la Défense ou les autorités russes. “, lit-on dans le communiqué.

La déclaration incluait le média Novaya Gazeta. Par ailleurs, lundi, un tribunal de Moscou a révoqué la licence de publication du média, un journal indépendant phare qui a cessé de paraître quelques jours après que la Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine et imposé de nouveaux contrôles stricts sur les médias.

L’Union européenne a également exhorté lundi les autorités russes à abandonner toutes les charges retenues contre Safronov et à “le libérer sans aucune condition”, dénonçant “les répressions systématiques du régime contre le journalisme indépendant”.

S’exprimant à l’extérieur de la salle d’audience, l’avocat de Safronov, Dmitry Katchev, a déclaré qu’il était presque perdu pour ses mots lors de la décision.

“Safronov s’est vu infliger 22 ans pour son activité journalistique. Je veux que chacun d’entre vous, qui me regarde maintenant, se demande s’il vaut la peine de rester dans cette profession si quelqu’un se voit infliger 22 ans pour avoir fait son travail”, a-t-il déclaré aux journalistes.

“Punition cruelle”

L’avocat des droits de l’homme Pavel Chikov a déclaré que la peine était “une punition sauvage, manifestement cruelle, correspondant à l’état actuel de la Russie”.

Il a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun exemple d’affaire de trahison entraînant une peine aussi longue, et encore moins contre un journaliste.

Les procureurs ont déclaré que Safronov avait partagé des secrets d’État sur les ventes d’armes de la Russie au Moyen-Orient à la branche du renseignement étranger de la République tchèque. Il a nié les accusations et a rejeté le mois dernier un accord de plaidoyer qui l’aurait vu purger une peine de 12 ans de prison.

L’information n’était pas secrète, selon la défense

Safronov a déclaré que les informations qu’il aurait transmises à la République tchèque étaient toutes des informations publiques de source ouverte.

Au cours du procès, son équipe juridique a publié des liens vers 19 articles publiés et déclarations du gouvernement qui, selon les procureurs, constituent les “secrets d’État” que Safronov aurait transmis aux services de renseignement étrangers tchèques.

“Ivan n’a jamais envoyé d’informations secrètes nulle part, contre de l’argent ou gratuitement (…). C’était un journaliste ordinaire, faisant honnêtement son travail”, ont déclaré ses avocats dans un communiqué.

Suite à son arrestation, le Kremlin a qualifié Safronov de “journaliste talentueux”, alors qu’il a nié à plusieurs reprises toute implication dans l’affaire.

Son équipe de défense pense que le procès est une vengeance pour Safronov révélant les plans de la Russie de vendre des avions de combat à l’Égypte. L’accord américain estimé à 2 milliards de dollars a été abandonné peu de temps après lorsque les États-Unis ont menacé de sanctions le Caire s’il se poursuivait.