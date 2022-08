L’ex-joueur de la NBA Terrence Williams plaide coupable dans une affaire de fraude

NEW YORK (AP) – L’ancien joueur de la NBA Terrence Williams a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude en matière de soins de santé et un vol d’identité dans le cadre d’une escroquerie de plusieurs millions de dollars contre le plan de santé de la ligue de basket-ball, ont annoncé les autorités.

Williams, 35 ans, a plaidé vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan. Il doit être condamné en janvier et risque un maximum de 20 ans de prison pour complot et un minimum obligatoire de deux ans de prison pour vol d’identité.

Un e-mail sollicitant des commentaires a été envoyé à son avocat.

Williams a été accusé d’être le chef du stratagème, qui consistait en des réclamations frauduleuses et des documents soumis au plan de la ligue pour les remboursements médicaux et dentaires.

Lui et 17 autres anciens joueurs ont été inculpés dans un acte d’accusation en octobre 2021, et les autorités ont déclaré qu’au moins 5 millions de dollars de fausses déclarations avaient été soumises au plan entre 2017 et 2021.

Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a déclaré que Terrence Williams dirigeait le programme et en recrutait d’autres pour en faire partie, leur donnant de faux papiers à soumettre.

Les autorités ont déclaré que Williams avait reçu au moins 300 000 $ en pots-de-vin des autres pour ses efforts.

Dans les situations où d’autres personnes impliquées ont hésité, les autorités ont déclaré que Williams s’était fait passer pour d’autres personnes et les avait menacées afin d’obtenir la conformité.

L’ancien joueur était en liberté provisoire mais a été placé en détention provisoire plus tôt cette année, les autorités ayant déclaré à un juge qu’il avait menacé un témoin.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Williams paiera 2,5 millions de dollars en dédommagement au plan et renonce à plus de 650 000 $ au gouvernement fédéral.

The Associated Press