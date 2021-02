La star des Real Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, a révélé que son ex Joe avait déménagé aux Bahamas avant son match de boxe de célébrités.

L’homme de 48 ans a été expulsé vers l’Italie après avoir purgé une peine de prison pour fraude fiscale, mais il a maintenant déménagé dans le hotspot des Caraïbes.

Joe a travaillé à recommencer après avoir finalisé son divorce avec Teresa l’année dernière après deux décennies de mariage et avoir terminé sa peine de prison de 41 mois.

Bien qu’il ait vécu dans L’Italie depuis son expulsion après sa peine de prison fin 2019, Teresa a partagé dans une nouvelle interview avec TV supplémentaire qu’il est maintenant aux Bahamas en train de s’entraîner pour un combat de boxe.

Le RHONJ star a déclaré: «Nous parlons tout le temps. C’est un père formidable – il parle aux filles tous les jours.

Elle a poursuivi: «Il vit actuellement aux Bahamas et je sais qu’il va se battre. Il fait un combat de célébrités.

La mère de quatre enfants, qui partage les filles Gia, Gabriella, Milania et Audriana avec Joe, a révélé qu’elle prévoyait d’être là pour soutenir son ex.

«Un groupe entier d’entre nous va y aller», a déclaré Teresa. «Beaucoup de filles que je connais – Dolores veut y aller, Jennifer veut y aller… Si je ne travaille pas… je serai certainement là.

Joe a été se préparer pour son prochain combat contre Jennifer LopezOjani Noa, son ex-mari, et partageant les coulisses de sa formation.

Dans la courte vidéo, Joe a mis ses gants de boxe avant de commencer à frapper agressivement un sac de boxe.

Il grogna en venant au sac de boxe sous plusieurs angles, tandis qu’il terminait le set en donnant des coups de pied à l’objet.

Le RHONJ star s’est ensuite dirigée vers la caméra en disant: « C’est de ça que je parle. »

« Restez en sueur, » dit Joe en montrant la sueur qui coulait de sa tête pendant qu’il s’agenouillait pour terminer le clip.

Le Bravo star a révélé à quel point il était concentré sur Match de boxe de célébrités « rédemption » dans une interview exclusive avec The Sun en mai.

En octobre 2019, Joe a été expulsé vers son pays natal, l’Italie, alors qu’il avait vécu aux États-Unis pendant la majeure partie de sa vie.

Son troisième appel de l’expulsion a été rejeté en avril 2020.

Dans les mois qui ont suivi, il se concentre sur une nouvelle vie pour lui-même et il a récemment révélé qu’il sortait à nouveau depuis sa séparation avec l’ex Teresa.

Il a été très ouvert sur sa romance avec sa nouvelle petite amie, l’avocat Daniela Fittipaldi.

Daniela a même pu rencontrer deux de ses enfants, Gia et Milania, quand le les filles étaient en Italie à la fin de l’année dernière, selon Nous hebdomadaire.

Pendant ce temps, Joe’s ex Teresa profite de sa nouvelle relation avec Luis.

La star de la réalité a confirmé sa relation avec l’homme d’affaires en novembre – et depuis, ils sont inséparables.