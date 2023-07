L’ex Jim Toth de Reese Witherspoon aurait une nouvelle petite amie Mopays.com

Voir la galerie





L’année des scissions continue. Un peu comme comment Dalton Gomez est passé de Ariana Grande, Jim Toth – l’ancien CAA et futur ex-mari de Reese Witherspoon – a mis son propre divorce dans le rétroviseur. Jim « logeait avec une nouvelle petite amie au Sendero Nosara au Costa Rica », rapporte PERSONNES affirmant qu’un témoin oculaire a vu l’ancien agent de la CAA en vacances au complexe. Jim, 52 ans, « semblait séjourner dans une suite, et ils avaient l’air vraiment heureux, juste se détendre et s’imprégner de cette ambiance pura vida. C’était définitivement romantique.

Cette romance signalée survient près de quatre mois après que Reese, 47 ans, et Jim ont annoncé qu’ils mettaient fin à leur mariage de 12 ans. « Nous avons des nouvelles personnelles à partager… C’est avec beaucoup de soin et de considération que nous avons pris la difficile décision de divorcer », a posté le couple sur Instagram le 24 mars. « Nous avons passé tant de merveilleuses années ensemble et avancent avec un amour profond, de la gentillesse et un respect mutuel pour tout ce que nous avons créé ensemble.

« Notre plus grande priorité est notre fils et toute notre famille alors que nous naviguons dans ce prochain chapitre », poursuit le communiqué. « Ces questions ne sont jamais faciles et sont extrêmement personnelles. Nous apprécions vraiment le respect de chacun pour la vie privée de notre famille en ce moment. »

Reese est celui qui aurait déposé les papiers, citant des « différences irréconciliables ». Les deux adhèrent également à un contrat de mariage de mars 2011 concernant leurs actifs et leurs dettes. Ils ont également soumis un plan parental pour leur fils de 10 ans, TennesseeJames Toth. (Reese a deux enfants adultes de son mariage précédent avec Ryan Philippe.)

Reese a parlé de cette scission et de ses expériences de divorce dans un numéro de juillet 2023 de Bazar de Harper. » » Pour pouvoir parler directement aux gens de ce qui se passe dans ma vie et simplement le partager de la même manière que je partage de grandes expériences professionnelles ou personnelles, il est beaucoup plus authentique de pouvoir dire les choses de ma propre voix et ne laissez pas quelqu’un d’autre contrôler ce qui se passe », a-t-elle déclaré.

Reese a également abordé les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Tom Brady. « Ensuite, bien sûr, il y a des spéculations, mais je ne peux pas contrôler cela », a-t-elle déclaré. « Tout ce que je peux faire, c’est être mon moi le plus honnête et le plus direct et être vulnérable. C’est une période vulnérable pour moi.

