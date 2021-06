L’ex Jenn Harley de la star de Jersey Shore, Ronnie Ortiz-Magro, semble méconnaissable avec de nouveaux cheveux blonds après son arrestation

La star de JERSEY Shore, Jenn Harley, a changé de look après sa récente arrestation et a l’air complètement méconnaissable.

Après avoir obtenu arrêté pour batterie domestique et assaut avec une arme mortelle plus tôt cette arme, Ronnie Ortiz-MagroL’ex de a décidé de changer d’apparence, en ajoutant des extensions à ses cheveux et en devenant « de nouveau blonde ».

Instagram

Jenn Harley a décidé de changer de coiffure après avoir été arrêtée plus tôt ce mois-ci[/caption]

Jennle petit ami de Joseph Ambrosole a partagé une photo de son nouveau look, en écrivant: « Nouveaux cheveux disss ”, ainsi que des emojis rouges et transpirants.

Elle a montré ses longs cheveux blonds platine, séparés au milieu et coiffés de vagues douces, alors qu’elle était assise sur le siège passager d’une voiture.

Vêtue d’un petit short en jean et d’un haut court blanc décolleté, la star de télé-réalité a touché ses nouveaux cheveux d’une main et a levé une rose blanche de l’autre.

« Hunnayyy », a-t-il ajouté à une autre photo similaire de Jenn et de ses nouveaux cheveux dans la voiture.

Instagram

La star de Jersey Shore est revenue au blond et a ajouté des extensions[/caption]

Département de la police métropolitaine de Las Vegas

Elle a été arrêtée à Las Vegas le 19 juin pour coups et blessures domestiques et voies de fait avec une arme mortelle[/caption]

le Jersey Shore La star a posté un aperçu du look sur sa propre histoire Instagram, partageant un cliché de l’intérieur du salon alors qu’elle était assise sous un sèche-cheveux, écrivant: « Retour à la blonde. »

Il y a quelques semaines, la mère de deux enfants de 34 ans a été placée en garde à vue à Las Vegas le 19 juin et elle a été libérée le lendemain après une comparution devant le tribunal, a déclaré le centre de détention du comté de Clark au Sun.

TMZ a d’abord signalé que l’agent immobilier avait été inculpé et arrêté, tandis que sa caution était fixée à 5 000 $.

Selon le rapport de police, Jenn et son petit ami Joseph s’étaient arrêtés au Crazy Horse 3 à Vegas, et alors que les deux se disputaient pour savoir où se garer, leur conversation aurait tourné vers la consommation d’alcool de Jenn.

Instagram

Elle et son petit ami Joseph Ambrosole seraient sur le chemin du retour d’un bar lorsque l’incident présumé s’est produit[/caption]

Instargam/_saffabear_

L’ex de Jenn, Ronnie Ortiz-Magro, s’est fiancé à sa petite amie Saffire Matos le même jour que son arrestation[/caption]

Alors que leur dispute s’échauffait, la sécurité de Crazy Horse 3 leur a demandé de partir.

Pendant le trajet de retour à la maison, Jenn aurait commencé à frapper l’arrière de la tête de Joseph et jeta son téléphone par la fenêtre.

Il s’est soi-disant arrêté et a cherché son téléphone manquant, et Jenn l’a laissé en rade et serait parti avec la voiture.

Lorsque la victime a finalement pu rentrer chez elle, Jenn aurait pointé son arme sur lui.

Instargam/_saffabear_

Il a proposé après un pique-nique sur une plage privée à Los Angeles[/caption]

Selon le rapport, Jenn aurait déclaré: «Je vais vous tirer dessus, négro. Je vais te tuer tout de suite maintenant.

Joseph a réussi à s’échapper après avoir « couru par terre », tandis que Jenn s’est enfuie de la scène du crime », selon le rapport.

La police l’a finalement retrouvée, car elle a répondu «oui» à la compréhension de ses droits avant d’être emmenée en prison.

L’ex de Jenn Ronnie s’est fiancé à sa petite amie Saffire Matos le jour même de son arrestation





Le père d’un enfant a proposé après avoir profité d’un pique-nique privé sur la plage de Los Angeles, Gens signalé pour la première fois et il a confirmé plus tard sur Instagram.

Sa fille de 3 ans Ariana avec son ex Jenn, ainsi que d’autres membres de sa famille, étaient là pour célébrer les fiançailles.

En avril, Ronnie était arrêté pour violence conjugale à Los Angeles et doit retourner devant le tribunal pour faire face à des accusations le 13 octobre.