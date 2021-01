L’ex-Jason Allen Alexander de Britney Spears vu soutenir la manifestation pro-Trump au Capitole

Jason Allen Alexander a partagé des photos et des vidéos de lui-même lors de la manifestation pro-Trump à Washington, DC, qui s’est transformée en émeute lorsque les manifestants ont pris d’assaut le bâtiment Captitol.

Le Congrès étant prêt à compter les votes électoraux qui certifieraient Joe Biden comme prochain président, l’ancien mari de Britney Spears, 39 ans, a montré son soutien à Trump après que le président ait exhorté ses partisans à marcher sur le bâtiment où le Congrès siégeait.

Jason a été brièvement marié à la chanteuse pop Britney, 39 ans, en 2004, lorsque les amis d’enfance de Kentwood, en Louisiane, se sont enfuis à Las Vegas et se sont mariés.

Le mariage a été annulé à peine 55 heures plus tard, le couple réalisant qu’il n’y avait peut-être pas d’avenir ensemble après tout.







(Image: Facebook)



Jason a partagé des selfies de lui lors de la manifestation sur Facebook, alors qu’il portait un bonnet «Trump 45» et a sous-titré le cliché: «DC. Des millions de personnes se sont présentées.

TMZ a rapporté qu’il n’est pas clair si Jason faisait partie de la foule qui a pris d’assaut le bâtiment du Capitole dans ce qui a été décrit comme un acte d’insurrection de masse.

La page Facebook de Jason est publique et il a montré son soutien à Trump dans des messages précédents. Il a également partagé qu’il est anti-masque, alors que la pandémie de coronavirus continue de balayer les États-Unis.

Il décrit son «emploi» en tant que «journaliste chercheur à Conspiracy Theories & History».







(Image: Splash News)



Le jour de la manifestation, le 6 janvier, Jason a également partagé une vidéo de l’événement qui avait été encouragée par le président.

Jason a légendé le clip: « Où tous mes patriotes je suis dans le train Trump, que direz-vous à vos petits-enfants ».

Il a également détaillé la raison pour laquelle il ne portera pas de masque pendant la pandémie la plus meurtrière depuis des générations.

Jason a déclaré: «Je ne porte pas de masque parce que je n’écoute pas les ordres tyranniques qui n’ont pas été votés lors d’une élection juste.

« Je ne consens pas à la marque des pratiques de la bête et je n’apprécie pas la merde matérielle et je suis enfermé et chargé prêt à tuer n’importe qui ou quelque chose qui essaie de me faire, maintenant cow-boy tout ce que vous chiennes …. «







(Image: britneyspears / Instagram)



Jason a également été un partisan avant-gardiste du mouvement #FreeBritney qui s’est rallié à la tutelle en cours du chanteur.

Par le passé, Jason a déclaré: «Je suis ici pour montrer mon soutien au mouvement #FreeBritney et à Britney.

«C’est une situation malheureuse qui est dans sa vie depuis longtemps. Cela nous a touchés, elle et moi, et cela me fait partie.

« Je suis calme depuis 10 ans et je sens [like] quel bon moment pour se manifester maintenant avec le mouvement qui fait du bruit et les audiences de tutelle en cours. «

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.