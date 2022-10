L’ex James Tupper d’Anne Heche accuse Homer d’être hostile à son frère Mopays.com

Voir la galerie





d’Anne Heche ex petit ami James Tupper a déclaré qu’il prend avec le fils de l’actrice décédée d’Homer Laffoon “demande ex parte à l’autorité de l’administrateur spécial.” James, 57 ans, a accusé Homer, 20 ans, de soigner son fils et celui d’Anne Atlas, 13, mal dans les nouveaux documents, qui ont été obtenus par HollywoodLife. L’acteur a présenté ses objections contre Homer, qui a été nommé tuteur d’Atlas, après la mort d’Anne à 53 ans.

L’une des principales préoccupations soulevées par James dans les documents concernait la manière dont Homer aurait traité le fils de l’acteur. “Comme indiqué dans les objections de JAMES à la requête de LAFFOON pour la nomination en tant qu’administrateur général de la succession du défunt, LAFFOON a agi de manière hostile envers ATLAS et a refusé de communiquer avec lui ou ses représentants”, a-t-il déclaré.

Parmi les autres problèmes soulevés par les documents, citons le fait qu’Homer n’aurait pas fourni d’inventaire des biens personnels à James et Atlas. Il a également soulevé d’autres problèmes qu’Atlas aurait rencontrés avec son frère aîné. “En outre, ATLAS n’a aucune confiance dans la capacité de LAFFOON à respecter ses obligations fiduciaires envers ATLAS”, a-t-il déclaré. James a demandé à Homer de fournir un inventaire.

Outre les problèmes soulevés concernant son fils, James n’était pas non plus d’accord avec la manière dont Homer a procédé pour exécuter la succession de sa mère. «L’approche trop litigieuse de LAFFOON pour administrer la succession est inutile et nuisible car elle augmente inutilement les honoraires et les coûts potentiels des avocats dont la succession en question peut être responsable. Il est regrettable que plutôt que de tenter de rencontrer et de conférer avec JAMES, LAFFOON continue de choisir de présenter pétition après pétition devant cette Cour, semaine après semaine, sans aucun égard ni tentative de minimiser les conflits afin de préserver les actifs de la succession », indiquent les documents.

Le dépôt est intervenu après qu’Homer a remporté une bataille juridique pour être nommé tuteur légal de son demi-frère en octobre. Il a ensuite déposé d’autres documents pour avoir plus accès à la succession de sa mère depuis sa mort à 53 ans, à la suite d’un accident de voiture en août. Dans le récent dossier, le fils de l’actrice a demandé une caution de 800 000 $ et l’accès aux dossiers financiers de sa mère.

Après que le juge a statué en faveur d’Homère pour être le tuteur d’Atlas, son avocat a déclaré qu’ils étaient satisfaits de la décision dans une déclaration à HollywoodLife. « Nous sommes satisfaits, mais pas surpris, de la décision du tribunal de ce matin rejetant la demande de James de se nommer tuteur ad litem pour Atlas. Nous attendons avec impatience que le tribunal résolve la requête d’Homer lors de la prochaine audience et, en attendant, Homer continuera d’administrer avec diligence la succession conformément à son autorité d’administrateur spécial », a-t-il déclaré.