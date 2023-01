L’ex-infirmière et son mari qui ont empoché des milliards des offres d’EPI du NHS ont bu 250 £ de bouteilles de pétillant pendant les vacances d’hiver dans les Caraïbes

Sarah Stoute, magnat de la milliardaire Covid PPE, et son mari Richard ont apprécié des repas de fête dans un restaurant des Caraïbes – où les bouteilles de champagne coûtent 250 £ la pop.

Ils sont devenus des habitués là-bas, où les friandises comprennent du homard et des steaks à 70 £.

Le magnat des EPI de Covid Sarah Stoute et son mari Richard ont été photographiés en train de profiter d’une pause hivernale dans les Caraïbes Crédit : BackGrid

Le couple a empoché 2 milliards de livres sterling de contrats gouvernementaux d’EPI pour les blouses médicales et les masques au plus fort de la pandémie Crédit : BackGrid

Le restaurant est considéré comme l’un des meilleurs de la région et a attiré des célébrités.

Une source a déclaré: «Les Stoutes sont venus ici plusieurs fois.

“Le restaurant est le genre d’endroit où certaines personnes viennent se faire voir et aiment dépenser leur argent.”

L’ancienne infirmière Sarah, 49 ans, et Richard, 52 ans, ont également profité de balades sur leur super-yacht d’un million de livres sterling, qui a été vu naviguer autour de l’île pendant la saison des fêtes.

Une autre source sur l’île a déclaré: “Leur bateau est très grand, même selon les normes somptueuses des milliardaires.

“C’est le type que vous achetez pour afficher votre argent, le type qu’un oligarque russe aurait pu posséder avant les sanctions.”

La paire a empoché 2 milliards de livres sterling de contrats gouvernementaux d’EPI pour les blouses médicales et les masques au plus fort de la pandémie.

Et tout en profitant de leur pause festive au soleil, ils ont fait une réservation dans un restaurant pour une vingtaine de convives.

Le bar du restaurant, visible par les vacanciers sur la plage publique, peut coûter 5 000 £ à réserver et les champagnes Laurent-Perrier et Bollinger font partie des boissons préférées.

Une source sur place a déclaré : « Ils sont tous arrivés sur leur bateau. Ils passaient un bon moment.

“Il y a eu beaucoup de rires et de plaisanteries alors qu’ils débarquaient sur la plage.”

La démonstration de richesse des Stoutes est survenue alors qu’ils ont dépensé la semaine dernière une fortune en avocats coûteux dans une tentative infructueuse de bâillonner le Sun dimanche avec une injonction.

Un insulaire a déclaré: «Les Stoutes sont des arrivées récentes mais profitent clairement de leur nouvelle richesse.

“Ils semblent avoir le goût des bars et des restaurants chers.

« Le jour de Noël, il y avait une fête dans leur nouvelle maison.

“Ils emmènent des voitures chères dans des endroits très chics et même un jet-ski jusqu’à leur bateau.”

Dans un autre restaurant haut de gamme au bord de la plage, que le couple a visité lors d’une précédente escapade, les friandises comprennent un steak de faux-filet pour 170 £, des pétoncles rôtis et des bouteilles de vin à 200 £.

Une source a déclaré que les rassemblements des Stoutes sont «parfois une grande fête» et a ajouté: «Ils achètent l’alcool quand ils sont là.

“Ils achètent beaucoup.”

PARADIS FISCAL OFFSHORE

Les travailleurs, les baigneurs et les voisins ont raconté comment le couple s’est amusé dans la mer à Noël et a pratiqué les sports nautiques.

Le kayak, le jet-ski et le ski nautique, ainsi que la location d’un bateau banane, ne sont que quelques-unes des activités qu’ils ont pratiquées.

Le couple a également fait du shopping dans les magasins locaux.

La société des Stoutes, Full Support Healthcare, a reçu plus du double du montant de toute entreprise similaire pour la fourniture de masques et de blouses médicales pendant la pandémie.

Même alors, 84,7 millions de livres sterling du kit n’ont pas été utilisés car le gouvernement avait trop de stock.

Pendant la pandémie, l’entreprise a réalisé des ventes de 2 milliards de livres sterling, mais avant Covid, elle a réalisé un bénéfice de moins de 1 million de livres sterling.

Au cours de l’année précédant la pandémie, Sarah et Richard ont conjointement prélevé 300 000 £ de dividendes sur leur société mère de 20 ans.

En 2021, le couple a basé sa société offshore dans le paradis fiscal de Jersey.

Les documents déposés à Companies House montrent que l’entreprise avait des investissements de 600 000 £ et 1 million de £ d’actifs.

Ils disent qu’en 2021, l’entreprise et son entité mère immédiate ont payé 7 000 £ d’impôt sur les sociétés, mais ne disent pas ce qu’ils ont payé au total à HMRC.

En 2020, les chiffres montrent que les actifs étaient de 120 000 £ et qu’aucun impôt sur les sociétés n’a été payé.

Les avocats des Stoutes – qui sont le plus grand bénéficiaire du Royaume-Uni de l’argent des contribuables de la pandémie – ont déclaré que le couple avait délocalisé la société pour des raisons de confidentialité.

Dans un communiqué, ils ont ajouté: « Toutes les taxes ont été payées par Full Support Healthcare and Ltd et Group.

“Le choix d’avoir la société résidente à Jersey était uniquement pour préserver la confidentialité de nos clients et de leur famille.

“En outre, M. et Mme Stoute sont des résidents fiscaux britanniques, de sorte que tous les dividendes et PAYE qu’ils ont reçus ou reçoivent sont et continueront d’être soumis à l’impôt britannique.”

Mme Stoute a déclaré que le succès spectaculaire de l’entreprise pendant la pandémie était survenu après avoir reçu des avertissements précoces, fin 2019, sur le danger posé par Covid.

Bien qu’elle n’ait qu’un accès limité aux fonds, elle a passé d’énormes commandes anticipées d’EPI aux fournisseurs chinois – certaine que le gouvernement britannique aurait bientôt besoin de quantités inédites de masques, de gants et de combinaisons.

Les Stoutes sont intervenus avant que les prix ne commencent à augmenter.

Mais le couple a déclaré qu’ils n’étaient pas des profiteurs de Covid – insistant sur le fait que ce n’était que de bonnes affaires.

Mme Stoute a déclaré que le succès spectaculaire de l’entreprise pendant la pandémie était survenu après avoir reçu des avertissements précoces sur le danger posé par Covid Crédit : Getty