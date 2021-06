L’ex-humaine Ken Doll Jessica Alves affiche de nouvelles courbes de Barbie dans des clichés de plage sexy avant sa chirurgie d’anneau gastrique «mortelle»

L’ANCIENNE Ken Doll Jessica Alves a montré ses nouvelles courbes Barbie dans des clichés de plage de style Baywatch après s’être rendue en Turquie pour une chirurgie de l’anneau gastrique.

La femme de 37 ans a partagé plusieurs clichés effrontés d’elle posant sur une plage de la station balnéaire populaire d’Antalya tout en portant un maillot de bain rouge bien ajusté.

Jessica Alves a montré ses nouvelles courbes Barbie Crédit : Flash info

Les images ont fait surface juste quinze jours après qu’elle a révélé qu’elle craignait de mourir pendant une opération pour restreindre 75 % de son estomac après avoir atteint le 16e rang pendant le verrouillage.

Une photo de ses nouveaux seins sortant de son maillot de bain était sous-titrée : « Le succès n’est pas définitif ; l’échec n’est pas fatal : c’est le courage de continuer qui compte. »

Un autre message disait : « Parce qu’on croit en soi, on n’essaie pas de convaincre les autres.

« Parce qu’on est content de soi, on n’a pas besoin de l’approbation des autres. Parce qu’on s’accepte, le monde entier l’accepte. »

Alves a annoncé qu’elle changeait son nom en Jessica en juillet, déclarant même aux animateurs « This Morning »: « Je me suis développée en tant que personne et en tant qu’être humain. Je suis née une femme transgenre. »

La star d’Instagram, qui a un père britannique, est devenue célèbre grâce à ses multiples chirurgies plastiques alors qu’elle vivait comme « la poupée Ken humaine », attirant un énorme public sur les réseaux sociaux et une renommée mondiale.

La mondaine, anciennement connue sous le nom de Rodrigo Alves, aurait subi plus de 75 chirurgies plastiques au cours de sa transition très médiatisée.

On la voit sortir d’un maillot de bain de style Baywatch Crédit : @jessicaalvesuk/twitter

La femme de 37 ans a partagé plusieurs clichés effrontés d’elle posant sur une plage touristique turque Crédit : Flash info

Les photos ont été prises à la veille de sa chirurgie d’anneau gastrique «mortelle» Crédit : Flash info

Certains rapports disent qu’elle a dépensé des dizaines de milliers de dollars pour diverses opérations au fil des ans.

Sa dernière intervention chirurgicale consiste à mettre une gaine gastrique après avoir pris du poids pendant la pandémie et les médecins l’ont étiquetée obèse.

Elle doit subir l’opération à la Mono Obesity Clinic de Turquie, mais a admis qu’elle avait peur de la procédure.

Alves a déclaré au MailOnline: «C’est plus complexe et lié à la santé … il ne me restera que 25% de mon estomac. J’espère qu’après cela, je commencerai à perdre du poids.

Elle a admis que sa prise de poids, à la suite de sa récente opération de changement de sexe, l’avait laissée « souffrir avec sa confiance en elle ».

Auparavant, elle avait admis qu’elle n’avait pas été en mesure de déplacer le poids supplémentaire.

S’exprimant depuis la Mono Clinic, elle a déclaré au média: « J’ai fait tous les examens et ma santé est bonne, ils vérifient tout – les tests cardiaques, respiratoires et sanguins – le médecin a effectué comme 3 000 manchons gastriques.

Jessica, photographiée avant sa transition, a admis qu’elle pesait maintenant 16e Crédit : www.splashnews.com

Jessica a admis qu’elle craignait de subir l’opération gastrique Crédit : instagram/@jessicaalvesuk

Alves doit subir l’opération à la clinique de l’obésité mono en Turquie

« J’ai été diagnostiquée obèse alors que je pèse 16 ème [101kg] – J’avais l’habitude d’être 10-11 [65-70kg] – Je suis vraiment énorme mais vous ne pouvez pas le voir en images.

Alves a déclaré que les hormones qu’elle avait prises à la suite de son changement de sexe et de son confinement avaient contribué à son augmentation de poids.

Elle a déclaré: «Au cours des deux dernières années, j’ai fait la transition, puis il y avait un verrouillage et j’étais à l’intérieur, sans faire d’exercice, manger, manger, manger …

« L’hormonothérapie a augmenté l’appétit et ralenti le métabolisme et m’a fait perdre du poids. Évidemment, j’ai peur de la chirurgie parce que ce n’est pas de la chirurgie plastique ou esthétique comme j’en ai fait d’autres.

Elle a ajouté qu’elle devrait voir des « résultats drastiques » après trois mois et espérait que la perte de poids lui permettrait de réaliser son rêve d’être un modèle glamour et « d’explorer ma féminité ».

Le mois dernier, la star de télé-réalité a révélé au Sun qu’elle avait dépensé 75 000 £ en chirurgies plastiques en deux ans, dont deux travaux de seins, des implants aux fesses et à la hanche et s’était rasé le crâne pour avoir l’air plus féminin.

Alves a déclaré que sa prise de poids avait eu un impact sur sa confiance en elle Crédit : Fourni

Jessica espère imiter le look « glamour » de la défunte mannequin Anna Nicole Smith Crédit : Instagram

Elle prévoit de se faire poser un manchon gastrique après avoir empilé les kilos Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Elle a également révélé qu’elle était prête à être physique pour la première fois.

Jessica a déclaré au Sun: « Ce sera une expérience différente, donc je veux que ce soit spécial.

« Si je ne trouve pas la bonne personne, je continuerai d’être vierge, je n’irai pas dans un bar pour rencontrer un gars et le ramener à la maison.

«Je ne vais pas être avec un homme uniquement parce qu’il est beau non plus, je dois me sentir en sécurité et savoir qu’il comprend que je suis vierge, donc je dois être manipulé avec soin.

«Je suis ouvert sur ce à quoi il ressemble, il n’a pas besoin d’être l’homme le plus beau du monde, ni parfait ni prince charmant.

« Je veux juste un homme masculin et confiant, qui me traite bien, aime mon corps, qui veut me faire l’amour et me toucher.

« Je veux quelqu’un qui me tiendra la main dans la rue, me présentera à sa famille et fondera une famille avec moi à un moment donné dans le futur. »