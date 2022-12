L’ex-Google MD partage une photo de “Precious Snack” qu’il transporte sur son vol depuis l’Inde

Les NRI sont connus pour transporter leurs aliments préférés à travers le monde, tels que les cornichons, le thépla, le Khakhra et les collations instantanées, afin de découvrir des saveurs de chez nous qui ne sont pas aussi facilement disponibles ailleurs. L’ancien directeur général de Google et Twitter, Parminder Singh, a publié une photo d’une collation qu’il prend toujours en grand nombre lorsqu’il se rend à Singapour. Lundi, Singh a déclaré sur Twitter qu’il se rendait si souvent dans le pays d’Asie du Sud-Est que le personnel de l’aéroport de Changi ne confondait plus ses multiples emballages de la célèbre collation au thé, les biscottes Sooji, avec des lingots d’or ou des blocs de Jenga.

Parminder Singh a partagé une photo où l’on peut remarquer le gros lot de biscottes Sooji allongé sur sa table. M. Singh a écrit dans la légende qui disait : « La chose la plus précieuse à rapporter de l’Inde, ce sont les biscottes Sooji ! Nous le faisons si souvent et en quantités si énormes que même les gens de l’aéroport de Changi ne le confondent plus avec des blocs Jenga ou des lingots d’or !

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

La chose la plus précieuse à rapporter d’Inde, ce sont les biscottes Sooji ! Nous le faisons si souvent et en quantités si énormes que même les gens de l’aéroport de Changi ne le confondent plus avec des blocs Jenga ou des lingots d’or ! pic.twitter.com/bMpz8yxV5k– Parminder Singh (@parrysingh) 12 décembre 2022

Certains des utilisateurs de Twitter pourraient s’identifier à M. Singh car eux aussi achètent des collations en provenance d’Inde, tandis que certains ont été stupéfaits par la quantité prise. L’un des utilisateurs a écrit: “Hahahaha. Les meilleures choses de tous les temps. Ma maman porte ça et mathi (pheeki wali) comme trophées à la main parce qu’elle aime ses collations sans minimum de casse, croustillantes, fraîches et provenant d’un seul magasin. Chaque Punjabi à Delhi a « son dukaan » que personne d’autre ne peut égaler ».

Hahahaha. Les meilleures choses de tous les temps. Ma mère porte ça et mathi (pheeki wali) comme trophées à la main parce qu’elle aime ses collations sans minimum de casse, croustillantes, fraîches et provenant d’un seul magasin Chaque Punjabi à Delhi a “leur dukaan” que personne d’autre ne peut égaler – Monica Jasuja (@jasuja) 12 décembre 2022

Un autre utilisateur a écrit : « Maintenant, nous connaissons la véritable raison de la flambée des prix des biscottes en Inde ».

Nous connaissons maintenant la véritable raison de la flambée des prix des biscottes en Inde.— Vaibhav Rakheja (@v_rakheja) 12 décembre 2022

Un troisième utilisateur a écrit: «C’est aussi ma faiblesse, la première chose que j’ai au petit-déjeuner est une biscotte avec du thé. Heureusement, je n’ai pas besoin de stocker cette quantité ».

C’est aussi ma faiblesse, la première chose que je prends au petit-déjeuner est une biscotte avec du thé. Heureusement, je n’ai pas besoin de stocker cette quantité.— Sandeep Gangar (@SandeepGangar2) 12 décembre 2022

De novembre 2013 à décembre 2016, Parminder Singh a été directeur général de Twitter-Asia. Il est également un utilisateur assez actif des médias sociaux, car il continue à écrire plusieurs cas qu’il rencontre ou des choses qu’il trouve intéressantes.

