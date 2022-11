L’ex Gerard Pique de Shakira embrasse sa nouvelle copine après son dernier match de football Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : D Nakashima/AFLO/Shutterstock

Gerard pique35 ans, a montré un peu d’amour à sa petite amie Clara Chia Marti après avoir disputé son dernier match de football de sa carrière le samedi 5 novembre. Gerard, qui a annoncé sa retraite du sport la semaine dernière, a été vu en train d’embrasser Clara sur la joue dans un bref mais mignon moment PDA vu ICI. Le couple a commencé à se voir après Gérard et Shakira45 ans, a mis fin à leur relation de 11 ans en juin.

L’athlète professionnel a embrassé Clara dans les tribunes du Camp Nou, après que l’équipe de Gérard, Barcelone, ait battu l’UD Almería 2-0. Gérard portait son maillot et avait un grand sourire sur son visage alors qu’il embrassait joyeusement Clara. Le couple s’étreignit doucement puis Gérard enroula ses bras autour de Clara et la berça par derrière. Clara est étudiante en relations publiques et aurait travaillé pour la société de production télévisuelle et cinématographique de Gerard, Kosmos.

Gérard a été ovationné lors de son dernier match avec Barcelone. Ses coéquipiers portaient des chemises spéciales en l’honneur de Gérard. Clara était dans le public pour regarder le dernier match de son beau mec après avoir joué au football pendant près de 20 ans. Gerard a annoncé sa retraite le 3 novembre, avec un clip émouvant où il a donné à ses fans un aperçu de sa vie personnelle.

La grande annonce de la retraite est intervenue cinq mois seulement après que Gerard et Shakira l’ont appelé. “Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons”, a déclaré le couple dans un communiqué publié le 4 juin par la société de relations publiques de Shakira. « Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous vous demandons de respecter notre vie privée. Merci pour votre compréhension.” Shakira et le footballeur bien-aimé partagent deux enfants : Sacha7 et Milan9.

En août, Gérard a été vu en train d’embrasser Clara lors d’un festival de musique en Espagne. HollywoodLa Vie a appris d’une source EXCLUSIVE que Shakira était surprise que son petit ami de 11 ans ait évolué si vite après leur rupture. Bien sûr, personne ne veut voir son ex s’embrasser avec quelqu’un d’autre, mais elle est partie bien avant qu’ils n’annulent les choses”, a expliqué notre source. “Ses enfants sont sa première priorité et même s’ils avaient un pacte pour ne pas rendre public pendant un an après leur rupture, elle ne peut pas contrôler ce qu’il fait et elle sait que cela devait arriver à un moment donné”, ont-ils ajouté. .