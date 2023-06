L’ex-gérant de la morgue de Harvard inculpé pour avoir vendu des parties du corps humain

Si nous ne savions pas mieux, nous penserions que cela s’est produit en Floride.

Selon un CNN rapport, un ancien directeur de la morgue de la Harvard Medical School, âgé de 55 ans, nommé Cedric Lodge, a été inculpé par le gouvernement fédéral pour vol, vente et expédition de parties du corps humain du laboratoire.

Les documents d’accusation indiquent que Lodge « a volé des parties disséquées de cadavres donnés, y compris… des têtes, des cerveaux, de la peau, des os et d’autres restes humains, à l’insu ou sans l’autorisation de (l’école) et a retiré ces restes de la morgue du Massachusetts et transporté à sa résidence dans le New Hampshire.

Lodge n’était pas seul dans cette mission maniaque de gagner de l’argent. L’acte d’accusation nomme également sa femme, Denise, 63 ans, comme co-conspiratrice et Katrina Maclean, 44 ans, et Joshua Taylor, 46 ans, comme acheteurs des restes humains.

Le système de justice pénale doit mettre toute leur tête, leur cerveau, leur peau et leurs os dans une cellule pendant un long, long, long, LONG moment.

Ce qui rend ce crime particulièrement flagrant, c’est le fait que les corps qui ont été victimes de la traite étaient des volontaires qui voulaient que leurs restes servent la science et la quête d’une meilleure compréhension de l’anatomie humaine.

Comme si cela ne suffisait pas, l’acte d’accusation indique que Lodge est également accusé d’avoir tenté de vendre de la peau humaine à un homme de Pennsylvanie qui, attendez… voulait fabriquer du « cuir ».

Nous ne savons pas quel est le ratio paradis-enfer dans cette génération, mais de plus en plus, on a l’impression que l’enfer pourrait avoir un sérieux problème de surpopulation.