L’ex Garrett Yrigyoen de Becca Kufrin est fiancé à Alex Farrar Mopays.com

Crédit d’image : Kristina Bumphrey/StarPix/Shutterstock

Becca Kufrin est ex d’elle Bachelorette jours est engagé! Garrett Yrigyoen33 ans, a posé la grande question à Alex Farrar, et le duo commence maintenant son voyage vers l’autel ! “Nos fiançailles étaient exactement comme je les imaginais”, a déclaré Garrett sous-titré l’annonce photo du dimanche 2 octobre via Instagram. “Je t’aime tellement Alexandra. J’ai hâte de passer l’éternité avec toi Lil Al. L’ancienne star de la télé-réalité a complété le message avec des émojis au cœur rouge, blanc et bleu, ainsi qu’une bague en diamant.

Garrett a partagé quatre photos de ses fiançailles au coucher du soleil sur un bateau sous le soleil de San Diego. Dans le premier, le couple nouvellement fiancé s’est blotti pendant qu’Alex regardait son nouveau fiancé, et il a souri à la caméra. La deuxième photo montrait Garrett à genoux à distance, alors qu’Alex semblait se couvrir la bouche avec surprise. La troisième photo montrait la beauté blonde exhibant son nouveau cierge magique, et dans la quatrième, elle embrassa joyeusement Garrett sur la joue. La future mariée portait une simple jupe beige avec une fente à la cuisse et un t-shirt blanc pour la sortie en bateau devenue un événement de la vie, tandis que Garrett portait une chemise imprimée, un pantalon kaki et une casquette à l’envers insouciante.

Pour sa part, l’instructeur de yoga et la beauté nouvellement fiancée ont partagé une série de photos similaires sur son propre compte Instagram, y compris un gros plan de la bague, qui semblait être un diamant solitaire taille radiant de taille importante. “Quand deux deviennent un”, a-t-elle écrit à côté du carrousel de quatre photos. “Je t’aime Garrett Vincent Yrigoyen. Je te veux tous pour toujours, tous les jours. DIABLE OUI JE VAIS VOUS ÉPOUSER !!!!”

Le grand moment de Garrett à la télévision est survenu en 2018, lorsque Bachelorette Becca l’a choisi pour être sa personne pour toujours. Mais le duo n’était pas censé l’être, et ils ont annoncé leur séparation deux ans plus tard en septembre 2020. » a-t-elle déclaré lors d’un épisode du podcast Bachelor Happy Hour. “Nous l’avons vraiment, vraiment fait. Je suis tellement reconnaissant de cette opportunité et d’avoir passé plus de deux ans avec Garrett. Becca a finalement évolué également et s’est fiancée à Baccalauréat au paradis costar Thomas Jacobs retour en mai.