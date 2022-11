L’ex-gardienne de l’USWNT Ashlyn Harris annonce sa retraite

Ashlyn Harris a remporté 25 sélections en tant que gardienne des États-Unis, remportant deux titres de Coupe du monde. Ira L. Black/Corbis via Getty Images

L’ancienne gardienne des États-Unis Ashlyn Harris a annoncé lundi sa retraite du football professionnel, mettant fin à sa carrière senior de 13 ans.

Harris, 37 ans, a été sélectionné 25 fois par l’USWNT et a joué un rôle dans les équipes gagnantes de la Coupe du monde en 2015 et 2019.

“Ce fut mon plus grand honneur de représenter ce pays sur et en dehors du terrain”, a déclaré Harris.

“J’ai commencé ce voyage avec US Soccer à l’âge de 13 ans et cela m’a façonné dans tous les aspects de ma vie. Je suis fier de la femme que je suis devenue, et je ne peux que remercier les personnes qui m’ont soutenu et soulevé Merci à tous mes entraîneurs de l’équipe nationale junior, aux entraîneurs de l’équipe nationale complète, aux entraîneurs des gardiens de but, au personnel de soutien et à tous ceux qui se trouvent entre les deux.

“À tous mes coéquipiers, vous avez été le moteur de ma longévité. Ce voyage a toujours été pour moi une question de personnes, alors merci pour tous les souvenirs incroyables et les amitiés de toute une vie. Aux fans, merci du bas de mon cœur. J’espère que d’une certaine manière j’ai eu un impact sur vos vies comme vous avez tous eu un impact sur la mienne.

La dernière apparition de Harris à l’USWNT a eu lieu lors d’une victoire 8-0 contre Haïti lors des qualifications olympiques de la CONCACAF en 2020.

Harris a également disputé les 10 saisons de la NWSL depuis sa création, profitant de passages au Washington Spirit, à l’Orlando Pride et au Gotham FC pendant cette période et a été nommé gardien de but de l’année de la NWSL en 2016.

Elle et sa femme, le défenseur Ali Krieger, ont été échangées à Gotham en décembre dernier, mais Harris n’a fait que huit apparitions cette saison en raison d’une opération au genou droit en septembre.

Les informations de l’Associated Press ont contribué à ce rapport.