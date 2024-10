L’ex-garde du corps de Meghan Markle révèle à quoi ressemble vraiment la duchesse au « grand cœur »

Meghan, duchesse de Sussex, se rend à l’hôpital pour enfants de Los Angeles en 2024.



Image:

Getty





La duchesse de Sussex a un « grand cœur » et est une « bonne personne », a déclaré son ancien garde du corps.

Steve Davies, qui a travaillé avec Meghan Markle lorsqu’elle a rejoint la famille royale, a dénoncé les allégations selon lesquelles la duchesse aurait «intimidé» son personnel.

« Elle a une mauvaise réputation parce qu’elle n’est pas une très bonne personne avec qui travailler, qu’elle était une personne méchante dans la famille royale », a-t-il déclaré.

Cependant, pour M. Davies, Meghan est apparue comme une « bonne personne » fondamentalement qui aimait « travailler avec des œuvres caritatives, travailler avec des promeneurs de chiens et des nettoyeurs ».

Dans une interview avec Touch Magazine, M. Davies a révélé qu’avec la duchesse de Sussex, il faut « donner du respect pour obtenir du respect ».

Il a ajouté qu’il « s’est senti désolé pour elle » lorsqu’elle a rejoint la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex.



Image:

Getty





Il a déclaré: « Elle était paranoïaque. Des gens nous suivaient partout où nous allions. »

L’ancien garde du corps a décrit Meghan comme « chaleureuse et attentionnée » qui a un « grand cœur ».

Cela survient après que Meghan ait évoqué le fait d’être l’une des personnes les plus victimes d’intimidation au monde lors de sa rencontre avec des adolescents en Californie.

Meghan a rendu visite à Girls Inc du Grand Santa Barbara le 2 octobre alors qu’elles lançaient un nouveau programme de bien-être numérique.

L’organisation à but non lucratif s’est associée à #HalfTheStory pour le projet.

Larissa May, la fondatrice de #HalfTheStory, a participé à l’événement aux côtés de Stephanie J. Hull, PDG de Meghan and Girls Inc.

Elle a déclaré que la duchesse avait confié avoir été victime d’intimidation lors d’une activité avec un groupe d’adolescents.

« Nous avons fait une activité au cours de laquelle nous avons discuté d’un certain nombre de scénarios, et Meghan a parlé du fait qu’elle était l’une des personnes les plus victimes d’intimidation au monde », a déclaré Mme May à Vanity Fair.

L’ancien garde du corps de Meghan a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait « intimidé » son personnel.



Image:

Getty





« Nous avons demandé à des filles d’agiter ces petits signes emoji et de parler de l’impact émotionnel de chacun de ces scénarios. »

Elle a ajouté : « Avec Stephanie et Meghan, nous avons parlé de ce que signifie réellement grandir à l’ère du numérique. »

Au cours de sa visite, Meghan a également contribué à tester le programme Social Media U. Il a été conçu avec la contribution d’adolescents du conseil consultatif de #HalfTheStory.

L’objectif du projet est d’encourager les adolescents à socialiser sans écran tout en les aidant à utiliser la technologie de manière positive.

Il est soutenu financièrement par la Fondation Archewell de Harry et Meghan ainsi que par la Fondation caritative Oprah Winfrey et Pivotal Ventures de Melissa French Gates.