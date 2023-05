L’ex-garde du corps de la princesse Diana minimise la chasse à New York de Harry et Meghan – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

« Les paparazzis, au mieux, on peut leur parler, mais au pire, ils sont une nuisance », a déclaré Ken Quaiancien garde du corps de princesse Dianalors de la discussion Prince-Harry et Mégane Marklela récente « poursuite incessante » par des photographes « très agressifs ». Ken est apparu sur ITV Bonjour Bretagne Jeudi, un jour après l’annonce de la façon dont les photographes ont poursuivi Harry, 38 ans, Meghan, 41 ans, et sa mère, Doria Ragland, à travers Manhattan. Ken, qui a supervisé la protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de Diana de 1987 à 1993, a déclaré que les paparazzis «ne sont pas là pour causer la mort d’une seule personne. Donc, je pense que nous devons être un peu prudents là-bas », selon le Poste de New York.

Wharfe a suggéré que l’équipe de sécurité de Harry était peut-être trop inexpérimentée pour gérer la situation. « L’équipe de protection qu’il a en ce moment n’a jamais eu affaire à une célébrité aussi en vue que Harry et Meghan. Pour eux, j’ai une certaine sympathie », a déclaré Wharfe. « L’intérêt est que vous devez prendre conseil à ce sujet, et je ne sais pas dans quelle mesure le département de police de New York a été impliqué, mais fondamentalement, c’est quelque chose qui doit être correctement mis en scène. »

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Un représentant du prince Harry a publié une déclaration mercredi 17 mai au sujet de la poursuite présumée qui a eu lieu après que Meghan a été honorée aux Women of Vision Awards, qui se sont tenus au Ziegfeld Ballroom de New York. Hier soir, le duc et la duchesse de Sussex et Mme Ragland ont été impliqués dans une poursuite en voiture presque catastrophique aux mains d’un cercle de paparazzi très agressifs », lit-on dans le communiqué.

« Cette poursuite incessante, qui a duré plus de deux heures, a entraîné de multiples quasi-collisions impliquant d’autres conducteurs sur la route, des piétons et deux agents du NYPD », poursuit le communiqué. Harry et Meghan ont reconnu qu ‘«être une personnalité publique s’accompagne d’un niveau d’intérêt de la part du public, cela ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité de quiconque. La diffusion de ces images, compte tenu de la manière dont elles ont été obtenues, encourage une pratique hautement intrusive et dangereuse pour toutes les parties concernées.

Le NYPD a confirmé avoir « aidé l’équipe de sécurité privée protégeant le duc et la duchesse de Sussex. De nombreux photographes ont rendu leur transport difficile. Le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à destination et aucune collision, convocation, blessure ou arrestation n’a été signalée.

Plus à propos Prince-Harry

L’épreuve de Harry a fait écho à l’incident qui a entraîné la mort de la princesse Diana en 1997. Diana et son petit ami, Dodi Fayed, ont été tués à Paris alors qu’ils étaient poursuivis par des paparazzi. Leur chauffeur, Henri-Paul, ont perdu le contrôle de leur Mercedes-Benz W140, percutant une paroi du tunnel du Pont de l’Alma avant de heurter une colonne de support. Paul et Fayed sont morts sur le coup, tandis que Diana a succombé à ses blessures dans un hôpital peu de temps après. L’accident a été attribué au fait que Paul conduisait à grande vitesse sous l’influence de médicaments sur ordonnance et d’alcool.

Ken Wharfe a écrit un certain nombre de livres sur son temps en tant qu’officier de la protection royale, et il a parlé de Harry dans le passé. En août 2022, il a écrit sur Harry dans un hommage marquant le 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana. « Harry parle avec passion des médias en ce qui concerne sa mère, et c’est compréhensible, surtout dans la façon dont il raconte tout cela à Meghan », a écrit Wharfe, par Newsweek.

Lien connexe En rapport: Les enfants de Meghan Markle et du prince Harry : tout ce qu’il faut savoir sur Archie et Lili, leurs titres royaux, etc.

« Il est plutôt surprotecteur envers Diana à cet égard, car il doit maintenant savoir que, dans la dernière partie de sa vie en particulier, elle a assuré la liaison et négocié avec certaines sections des médias », a ajouté Wharfe. « Je pense que son désir de parler publiquement est plus profond. C’est la façon dont Diana et Meghan ont été traitées par les membres de la famille royale, le manque de soutien que sa femme a reçu, de la même manière que Diana n’a jamais reçu d’approbation ou de soutien pour ce qu’elle a fait.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.