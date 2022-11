L’ex-garde du corps de Kendall Jenner révèle les dangers auxquels les Kardashian sont confrontés et les activités quotidiennes que les célèbres sœurs ne peuvent pas faire

L’ex-garde du corps de KENDALL Jenner a révélé les dangers auxquels les Kardashian sont confrontés et les activités quotidiennes que les sœurs populaires ne peuvent pas faire.

Dans une interview exclusive avec The US Sun, le garde du corps devenu acteur Simon Newton, a partagé les défis les plus difficiles à relever pour protéger les visages les plus célèbres du monde.

L’ancien garde du corps de Kendall Jenner, Simon Newton, a expliqué les plus grands dangers auxquels sont confrontés les célébrités[/caption]

Pour des superstars comme Kim et Kourtney Kardashian, Simon a déclaré que le plus grand risque était l’écrasement de la foule[/caption]

L’expert en sécurité, qui apparaît dans Crossfire, un film d’action de Noël qui devrait sortir en 2023, a travaillé avec Kendall, Bella Hadid, Michael Jackson, Halsey et Naomi Campbell, pour ne citer que quelques-uns des visages les plus célèbres.

Le beau garde du corps devenu acteur a déclaré que l’un des plus gros problèmes que la célébrité puisse créer est le béguin de la foule en public.

La ruée soudaine d’une foule grandissante peut devenir dangereuse très rapidement, a expliqué Simon.

“Si vous avez soudainement 60 personnes essayant d’entrer dans un magasin où vous ne devriez en avoir que 20, cela commence à devenir un problème. Cela peut être trop, et cela peut arriver très rapidement.

La renommée astronomique s’accompagne d’un besoin intense de protection et de l’incapacité d’apprécier de nombreuses tâches simples de la vie.

Avec des célébrités comme les Kardashian, Simon a partagé: “Ils ne peuvent pas aller au magasin pour une bouteille de lait sans se préparer et s’assurer qu’ils ont quelqu’un avec eux.”

Ils ne peuvent pas non plus faire la queue : « Vous devez penser que vous ne pouvez pas faire la queue et ce n’est pas parce que les célébrités pensent qu’elles sont spéciales, c’est trop dangereux pour elles de faire la queue.

“Le problème pour eux, c’est qu’ils sont très limités à ce qu’ils peuvent quand ils vont dans des endroits parce qu’évidemment, ils suivent et la popularité est si grande que c’est une atteinte à leur vie.





“Bien que cela puisse parfois sembler assez fastueux et glamour, et c’est probablement le cas, il y a aussi le côté négatif, vous savez ce qu’ils doivent en quelque sorte supporter.”

ÉTOUFFÉ

Il est rare que Simon soit frappé par les étoiles, mais il a eu une rencontre qu’il rejoue encore dans sa tête depuis son passage aux World Music Awards, alors qu’il travaillait pour le roi de la pop – mais ce n’est pas le hitmaker qui l’a laissé abasourdi.

« Nous étions dans les coulisses. Je me souviens m’être assis sur un siège, et cela n’était pas pleinement apprécié à ce moment-là – j’aurais aimé que cela revienne parce que je l’apprécierais tellement », se souvient Simon.

« Quelqu’un m’a dit ‘Voulez-vous une bouteille d’eau ?’ et j’ai dit ‘Oui, s’il vous plaît.’ Et je me suis retourné et je l’ai pris et c’était Beyoncé qui ME donnait une bouteille d’eau !

Simon a déclaré que Beyonce était un acteur majeur de la remise des prix de cette année-là.

“Vous savez, en regardant en arrière maintenant, je préférerais de loin que cela se produise maintenant, je n’ai tout simplement pas vu l’excitation dans tout cela à l’époque.”

L’acteur et expert en sécurité a expliqué que des journées comme travailler avec Michael étaient toujours floues, il était donc difficile d’apprécier vraiment des moments comme Beyonce vous donnant de l’eau pendant que cela se passait.

À la fin de la journée, cependant, quelle que soit la célébrité, si vous enlevez la renommée, Simon a déclaré qu’ils ne sont que des gens ordinaires à l’intérieur.

“Si vous enlevez le cadre, ils rient et pleurent toujours”, a expliqué Simon.

Il a poursuivi: «Ils auront toujours des problèmes de petit ami et de petite amie, ils utiliseront toujours la salle de bain et ils auront toujours besoin de dormir. Comme tout le monde, ils ont encore besoin de nourriture, ils ont encore besoin d’eau.

“Donc, les bases de toutes ces personnes – le genre de problèmes que tout le monde a dans la vie de tous les jours, moins l’argent, ils ont toujours tous ces problèmes.”

« Ils sont tous aux prises avec leurs propres problèmes. Je ne veux pas dire que ce sont des gens normaux parce qu’ils vivent évidemment des vies très différentes, mais ce ne sont pas des super-héros », a ajouté Simon.

Alors que l’expert en sécurité est passé de la protection des personnes à l’écran à l’écran lui-même, il a plusieurs films et émissions de télévision qu’il a présentés ces dernières années, notamment Green Zone Thriller et Sherlock Holmes a Game of Shadows.

Simon a travaillé avec certaines des plus grandes stars du monde comme Bella Hadid[/caption]

Ces dernières années, Simon est passé de passer plus de temps devant la caméra[/caption]

Il est sur le point de filmer un film d’action de Noël plus tard cette année intitulé Crossfire[/caption]