L’ex-footballeuse anglaise Faye Dunn emprisonnée après avoir été impliquée dans un complot visant à importer de la drogue

UNE ANCIENNE Three Lioness a été emprisonnée après avoir été impliquée dans un complot d’importation de drogue lorsque son entreprise a échoué à cause de Covid.

Faye Dunn a été arrêtée dans un aéroport après que les flics aient dénoncé une opération de trafic de cannabis d’un million de livres.

La femme de 38 ans et son père Michael ont été arrêtés après que les flics ont piraté la plateforme de téléphonie mobile Encrochat utilisée par les criminels.

Le tribunal de la Couronne de Liverpool a appris que la mère de deux enfants était “comptable pour une entreprise criminelle organisée”, alors qu’elle avait fait passer de l’argent mal acquis à l’étranger.

Dunn – qui a joué au football international pour les moins de 19 ans d’Angleterre et s’est rendue pour Tranmere Rovers et Leeds United au cours de sa carrière professionnelle – a pleuré sur le banc des accusés alors qu’elle était emprisonnée pendant trois ans et neuf mois après avoir admis avoir comploté pour fournir du cannabis et blanchir de l’argent.

Lors de la condamnation, le juge David Potter a déclaré : « Les événements récents dans cette ville montrent comment des innocents peuvent être pris dans la spirale de la violence des groupes criminels organisés.

« Tout simplement, la dépendance au cannabis détruit des vies. C’est dans ce commerce que vous avez tous deux volontairement participé avec la seule intention d’une récompense financière importante.

“J’accepte que vous soyez une femme de bon caractère – une sportive, une entrepreneure et une mère d’enfants très intelligents, performants et motivés.

“Vous êtes venu dans ce métier à la suite de l’échec de vos entreprises en raison de la pandémie de coronavirus.

“Vous avez mis vos compétences considérables en gestion au service du trafic de drogue.

« C’est une tragédie de voir une jeune femme faire face à une peine d’emprisonnement après avoir mené une vie pleine de réalisations passées et à venir.

“Vous auriez dû penser à vos deux jeunes enfants lorsque vous avez été impliqué dans un crime organisé grave.”