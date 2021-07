L’ex-footballeur de Sunderland Paul Conlon, 43 ans, qui a frappé et tué en état d’ébriété son père, 77 ans, la veille de Noël, condamné à 12 ans de prison

Un ANCIEN footballeur professionnel qui a tué en état d’ébriété son père âgé la veille de Noël a été condamné à 12 ans de prison.

L’ancien joueur de Sunderland AFC et de Hartlepool United, Paul Conlon, 43 ans, a agi « comme un animal » lorsqu’il a frappé, étranglé et frappé Harry Conlon lors de l’attaque meurtrière de l’année dernière.

L’ex-footballeur professionnel Paul Conlon a tué en état d’ébriété son père âgé la veille de Noël Crédit: (c) North News and Pictures

L’homme de 43 ans a été condamné à 11 ans et 10 mois de prison Crédit : Police de Northumbrie

Le Newcastle Crown Court a entendu l’ancien boxeur « doux, gentil et indulgent » de 77 ans dire à la police immédiatement après qu’il n’avait « jamais été frappé aussi fort ». Il est décédé trois semaines plus tard.

Alors que Conlon était emmené au poste de police, le désormais alcoolique a demandé aux policiers « s’ils savaient qui il était » par rapport à sa carrière sportive historique.

Des images de caméras portées sur le corps le montrent également en train de se déchaîner avant d’être emmené à travers les chutes de neige et dans le fourgon de police.

La tragédie s’est produite au domicile de M. Conlon, qui ne mesurait que 5 pieds 5 pouces et pesait huit pierres, où il vivait avec sa femme Linda.

Elle a été témoin de la violence dans la maison de Sunderland le 24 décembre, avec la fille du couple Lyndsey Green.

Le tribunal a appris qu’elle était arrivée à la maison pour une visite de Noël avec ses deux enfants alors que son mari, qui travaille comme pilote, était absent.

Elle avait compris que son frère, dont elle ne voulait pas côtoyer, ne serait pas là alors qu’il passait les fêtes de fin d’année avec sa petite amie.

Mais le tribunal a appris que Conlon, qui buvait jusqu’à trois bouteilles de vin par jour, avait reçu une injonction de ne pas s’approcher de son partenaire et qu’il était donc plutôt chez leurs parents.

‘J’AI JAMAIS ÉTÉ ATTEINT AUSSI FORTE’

En raison de sa présence, Mme Green, qui savait comment son frère pouvait se comporter, a décidé de partir et leur père « exaspéré » a déclaré: « J’en ai assez de ça. »

Le tribunal a entendu que Conlon « est descendu en trébuchant, manifestement en état d’ébriété », et a attaqué le retraité.

Le procureur John Elvidge QC a déclaré au tribunal: « Il a jeté son père et sa mère au sol et a frappé son père à plusieurs reprises à la tête, l’a étranglé et l’a frappé avec ses chaussures.

« Sans surprise, l’homme de 77 ans était complètement maîtrisé.

« Harry Conlon devait dire plus tard à la police qu’on lui avait donné ‘une bonne cachette’ et qu’il n’avait ‘jamais été frappé aussi fort’. »

Le tribunal a appris que Mme Green avait entendu un « bruit sourd » et avait vu sa mère et son père par terre alors qu’elle mettait ses enfants dans sa voiture.

Elle a rapidement contacté la police car elle croyait « qu’il allait tuer ses parents ».

» COMME UN ANIMAL «

Mme Green a déclaré que son frère avait « complètement perdu le contrôle » et qu’il était « comme un animal », tandis que son cri de » descends de mon père » n’a eu aucun effet.

Le tribunal a entendu M. Conlon, qui avait des ecchymoses, des coupures et un lobe de l’oreille déchiré, a subi une hémorragie sous-durale – saignement à la surface du cerveau – et est rapidement devenu malade.

Il a déclaré à la police qui est arrivée à la maison qu’il avait été frappé « plusieurs fois à la tête » et qu’il avait été filmé sur la caméra corporelle d’un officier en disant: « Mon fils est ivre, il m’a frappé. »

M. Conlon a également été filmé en disant que son fils était un alcoolique qui s’était brouillé avec sa petite amie et « avait donné le coup d’envoi », ce qui était une « chose normale ».

Il a été transporté à l’hôpital en ambulance et a subi une chirurgie neurologique d’urgence, mais est décédé d’une pneumonie le 18 janvier.

Conlon, qui a une série de condamnations pour violences faites aux femmes, a lutté avec la police tout en faisant des « menaces de violer leurs femmes ».

La juge Lambert a condamné Conlon, qui a reconnu l’homicide involontaire coupable, à 11 ans et dix mois de prison et a déclaré qu’il présentait un « risque élevé de préjudice au public ».

Ce fut une agression horrible. Cela a dû être choquant et terrifiant pour ceux qui en ont été témoins. Madame la juge Lambert

Elle a déclaré que Conlon avait eu un début de vie « prometteur » en tant que footballeur professionnel et dirigeait des entreprises lorsqu’il a quitté le sport, mais s’est tourné vers l’alcool il y a environ 17 ans.

Le juge Lambert lui a dit : « C’était une agression horrible. Cela a dû être choquant et terrifiant pour ceux qui en ont été témoins, votre mère et votre sœur.

« Vous devrez vivre avec le fait que vous avez tué votre père et causé la misère à votre famille pour le reste de votre vie. »

Dapinder Singh QC, en défense, a déclaré que ce qui s’était passé était une « tragédie » et « il est difficile de se réconcilier avec ce qu’il a fait à son père ».

L’inspecteur-détective en chef Jane Fairlamb, de la police de Northumbria, a déclaré : « Chaque mort est toujours une tragédie, mais il s’agit d’un incident particulièrement triste qui a ruiné la vie de nombreuses personnes.

« Les actions de Paul ce jour-là, alors qu’il était sous l’influence de l’alcool, ont eu des conséquences irréversibles et ont causé énormément de douleur et d’angoisse.

« J’espère que cette affaire servira de rappel sérieux à tout le monde sur ce qui peut arriver lorsque vous donnez un coup de poing.

« Paul a fait un choix lorsqu’il s’est tourné vers la violence et, malheureusement, cette décision a eu des conséquences déchirantes. »

Conlon a signé pour Sunderland en 1996 dans des circonstances controversées après avoir fait irruption dans l’équipe senior de Hartlepool United avec quatre buts en 11 matches.

Sunderland a pu signer l’attaquant gratuitement après avoir apparemment exploité une faille dans son contrat Pools.

Mais il n’a jamais joué pour la première équipe des Black Cats et a dérivé dans le football hors ligue.