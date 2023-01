Le corps législatif ne fera rien pour résoudre le problème en raison de ses ambitions mondiales, affirme Witold Waszczykowski

Le Parlement européen n’a pas pris de mesures significatives pour lutter contre la corruption dans ses rangs, a déclaré mercredi l’eurodéputé polonais Witold Waszczykowski à la suite du scandale de corruption au Qatar en décembre. Il a fait ces commentaires après la session parlementaire sur la corruption.

Waszczykowski, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères polonais, a affirmé que la cause profonde de la corruption réside dans l’ambition du Parlement de servir d’arbitre idéologique du monde.

“Le débat était routinier et minimaliste”, a-t-il dit, se référant à la réunion de mercredi. Les mesures annoncées n’étaient que “cosmétique” et imposer quelques restrictions mineures aux députés, a-t-il ajouté.

“Toutes les choses qui génèrent vraiment une corruption massive – [MEPs’] de longs voyages et des tentatives de surveillance idéologique du monde – resteront [unaddressed]”, a déclaré le politicien polonais. Le Parlement européen peut influencer les opinions des investisseurs, des agences de notation et des organismes internationaux du monde entier par le biais de ses résolutions, y compris sur des questions extérieures à l’UE, a déclaré Waszczykowski, expliquant que cela crée un terrain fertile pour le lobbying et la corruption.















« L’activité débridée du Parlement européen doit être stoppée. Elle devrait se concentrer sur l’Europe et abandonner l’ambition de surveiller le monde entier », a-t-il poursuivi, avertissant que le scandale du Qatar l’année dernière n’était qu’un “pointe d’un iceberg.”

En décembre 2022, le Parlement européen a été secoué par un scandale majeur, qui a vu son ancienne vice-présidente, Eva Kaili, et plusieurs autres suspects arrêtés. Kaili, son mari Francesco Giorgi et l’ancien eurodéputé italien Antonio Panzeri ont été accusés de “participation à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption”.

Les eurodéputés auraient fait du lobbying illicite au nom du gouvernement qatari en échange de millions d’euros en espèces et en cadeaux. Doha aurait cherché à améliorer son bilan en matière de droits de l’homme grâce au lobbying alors qu’elle accueillait la Coupe du monde de football au milieu des accusations de mauvais traitements des travailleurs. Selon les médias italiens, jusqu’à 60 députés européens actuels et anciens pourraient avoir été impliqués dans le programme.

À la suite du scandale, le parlement a interrompu tout travail de lobbying lié au Qatar. Doha a nié tout acte répréhensible et a fustigé la décision comme “discriminatoire.”