L’ex-flic Lane sera condamné pour avoir aidé à la mort de George Floyd

MINNEAPOLIS (AP) – Un ancien officier de police de Minneapolis qui a plaidé coupable à une accusation d’État d’avoir aidé et encouragé l’homicide involontaire coupable au deuxième degré dans le meurtre de George Floyd devrait être condamné mercredi.

Thomas Lane purge déjà une peine fédérale de 2 ans et demi pour avoir violé les droits civils de Floyd. En ce qui concerne le cas de l’État, les procureurs et les avocats de Lane ont convenu d’une peine recommandée de trois ans, et les procureurs ont accepté de lui permettre de purger cette peine en même temps que sa peine fédérale et dans une prison fédérale.

On s’attend à ce que Lane obtienne une peine d’État qui coïncide avec son temps fédéral. L’audience de détermination de la peine de mercredi se tiendra à distance et Lane comparaîtra par vidéo depuis l’établissement correctionnel fédéral d’Englewood, le camp de prisonniers fédéraux à faible sécurité de Littleton, dans le Colorado.

Floyd, 46 ans, est décédé en mai 2020 après que l’officier Derek Chauvin, qui est blanc, l’ait cloué au sol avec un genou sur le cou de Floyd alors que l’homme noir disait à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas respirer. Lane, qui est blanc, a maintenu les jambes de Floyd. J. Alexander Kueng, qui est noir, s’est agenouillé sur le dos de Floyd, et Tou Thao, qui est Hmong américain, a empêché les passants d’intervenir pendant la retenue de 9 minutes et demie.

Le meurtre, capturé sur une vidéo de spectateurs largement visionnée, a déclenché des manifestations à Minneapolis et dans le monde entier dans le cadre d’un jugement sur l’injustice raciale.

Chauvin a été reconnu coupable de meurtre et d’homicide involontaire coupable et a été condamné à une peine d’État de 22 ans et demi en 2021. Il a également plaidé coupable à un chef d’accusation fédéral de violation des droits civils de Floyd, et ses peines d’État et fédérales sont purgées en même temps.

Kueng et Thao ont également été reconnus coupables de droits civils fédéraux et ont été condamnés respectivement à trois et trois ans et demi. Ils ne se sont pas encore présentés à la prison fédérale et devraient être jugés pour avoir aidé et encouragé à la fois le meurtre et l’homicide involontaire coupable en octobre.

Lorsque Lane a plaidé coupable d’avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré plus tôt cette année, il a admis qu’il avait intentionnellement aidé à retenir Floyd d’une manière qui créait un risque déraisonnable et causait sa mort. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, un chef d’accusation plus grave de complicité de meurtre involontaire au deuxième degré a été rejeté.

Dans son accord de plaidoyer, Lane a admis qu’il savait de sa formation que retenir Floyd de cette manière créait un risque sérieux de mort, et qu’il a entendu Floyd dire qu’il ne pouvait pas respirer, savait que Floyd se taisait, n’avait pas de pouls et semblait avoir perdu connaissance.

L’accord de plaidoyer indique que Lane savait que Floyd aurait dû être roulé sur le côté – et les preuves montrent qu’il a demandé deux fois si cela devait être fait – mais il a continué à aider à la retenue malgré le risque. Lane a reconnu que la retenue était “déraisonnable dans les circonstances et constituait un recours illégal à la force”.

Lane n’a pas parlé lors de sa condamnation fédérale et il n’était pas clair s’il parlerait mercredi, bien qu’il ait le droit de faire une déclaration.

Amy Forliti, Associated Press