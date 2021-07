L’ex-flic Eric Adams sur le point de devenir le prochain maire de New York après avoir remporté une primaire démocrate bâclée – RT USA News

Eric Adams, ancien capitaine de police et opposant déclaré au mouvement de financement des forces de l’ordre, a remporté la primaire démocrate dans la course pour devenir maire de New York, selon le dernier décompte des voix.

L’Associated Press a déclaré Adams vainqueur mardi soir, les résultats le montrant en tête de l’ancienne commissaire à l’assainissement de la ville, Kathryn Garcia, de plus de 1%, soit près de 8 500 voix.

« Bien qu’il reste encore de très petites quantités de voix à comptabiliser, les résultats sont clairs : une coalition historique et diversifiée de cinq arrondissements dirigée par des New-Yorkais de la classe ouvrière nous a menés à la victoire dans la primaire démocrate à la mairie de New York. , « Adams a déclaré dans un communiqué.

Il a ensuite ajouté dans un fil Twitter que sa candidature aux élections « Ce n’était pas simplement une campagne, c’était un mouvement de cinq arrondissements de New-Yorkais de la classe ouvrière se réunissant pour une ville plus sûre, plus forte et plus saine. »

Je l’ai déjà dit et je le répète : ce n’était pas simplement une campagne, c’était un mouvement de cinq arrondissements de New-Yorkais de la classe ouvrière se rassemblant pour une ville plus sûre, plus forte et plus saine. Et notre force et notre message sont la raison pour laquelle nous avons gagné. pic.twitter.com/O55fTDVm6D – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 7 juillet 2021

Alors que les premiers résultats de la primaire du 22 juin plaçaient Adams en tête, le décompte des voix a été perturbé après que les responsables électoraux aient accidentellement inclus 135 000 bulletins de vote dans le décompte, les amenant à effacer temporairement les données du site Web du Conseil des élections.

Bien qu’il était alors en première place, Adams a néanmoins poursuivi le décompte des voix bâclé, affirmant qu’il voulait « assurer un processus électoral juste et transparent ». D’autres candidats ont déposé des poursuites similaires, mais Adams a été le seul à faire face à des critiques majeures à propos de cette décision, car les détracteurs ont suggéré que son scepticisme à l’égard des résultats s’apparentait aux allégations de fraude de l’ex-président Donald Trump lors de la course présidentielle de 2020.

Démocrate modéré qui a travaillé dans les forces de l’ordre pendant plus de deux décennies, Adams a dénoncé verbalement ceux qui cherchent à financer les services de police à travers les États-Unis.

« Nous n’allons pas récupérer en tant que ville si nous remontons le temps et constatons une augmentation de la violence, en particulier la violence armée », a-t-il déclaré en mai, à la suite d’une fusillade mortelle à Times Square, ajoutant « Si les vies noires comptent vraiment, cela ne peut pas seulement être contre les abus de la police. Cela doit être contre la violence qui déchire nos communautés.

Avec New York n’ayant élu que quatre maires républicains au cours des 100 dernières années, la victoire principale d’Adams scelle presque sa victoire lors de la prochaine course générale en novembre. Il se présentera contre le républicain Curtis Silwa, animateur de radio et fondateur d’un groupe de surveillance du crime bénévole de haut niveau, les Guardian Angels.





