L’ex-flic de Memphis a menti sur la conduite imprudente de Tire Nichols

Les policiers de Memphis qui ont assassiné Tire Nichols sont vraiment le bas du baril quand il s’agit de garçons en bleu et cela en dit long quand on considère la longue histoire de la police abusive en Amérique. Chaque jour, nous obtenons de nouveaux détails qui approfondissent les profondeurs de leur méprisable dépravation. Aujourd’hui n’est pas différent.

Selon un PA rapport, l’un des officiers qui a été licencié pour le meurtre de Tyre a admis avoir menti au sujet de la «conduite imprudente» dont il a dit avoir été témoin et a pointé son arme sur l’homme noir non armé immédiatement après le contact sans aucune raison. Cette nouvelle information provient de documents de police qui ont été déposés pour s’assurer qu’il ne pourra plus jamais travailler dans les forces de l’ordre. La caméra corporelle de l’officier congédié Preston Hemphill a montré que lui et un autre officier avaient lancé une agression «disproportionnée» dès le début de l’interpellation illégale. Hemphill ne faisait pas partie des coups, mais il a été capturé en disant: “J’espère qu’ils lui piétinent le cul!”

Ce n’était pas la seule violation de Hemphill liée à la mort de Tyre. Appel commercial souligne que l’ancien flic a également été cité pour avoir porté cette nuit-là un ensemble de menottes “personnelles” qui n’ont pas été délivrées par le service de police. L’utilisation d’équipements et d’armes non autorisés est un grand “non-non” en ce qui concerne le protocole approprié. Cette information provient également du rapport qui a été soumis pour obtenir la décertification de Hemphill de tous les emplois liés à la police à l’avenir.

Comme toujours, au fur et à mesure que de plus amples informations seront publiées sur ces flics, nous veillerons à ce qu’elles soient au premier plan afin qu’elles ne soient jamais balayées sous le tapis.