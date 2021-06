L’ex-fiancée de Siddharth Chopra, frère de Priyanka Chopra Jonas, Ishita Kumar se marie à Londres

Le frère de Priyanka Chopra Jonas, l’ex-fiancée de Siddharth Chopra, Ishita Kumar, s’est marié jeudi 24 juin à Londres. Elle est allée sur sa page Instagram officielle pour partager quelques photos du mariage.

Sur les photos, Ishita a l’air très heureuse et on la voit sourire pendant que les rituels sont accomplis. Drapée de sari rouge avec une bordure dorée avec sindoor et chooda, elle était magnifique. Elle a opté pour des bijoux traditionnels pour compléter son look. Elle a sous-titré la photo, « tout mon amour », suivi d’un emoji en forme de cœur. Beaucoup de gens dans la section des commentaires l’ont félicitée tandis que certains ont été surpris par cela.

Pour les inconnus, Siddharth et Ishita étaient tous prêts à se marier en 2019, mais le mariage a été annulé au dernier moment. Le mariage devait avoir lieu à Mumbai, pour lequel toute la famille s’était rendue dans la ville, y compris la cousine Parineeti Chopra. Après avoir annulé leur mariage, Ishita est retournée à Londres et a posté une photo avec la légende « De retour à Londres, il est temps de se concentrer sur le travail. » Dans un autre article, elle avait écrit : « Bravo pour un nouveau départ. Avec un bisou d’adieu aux belles fins. » Ishita a également supprimé ses photos avec Siddharth, leurs photos de la cérémonie de roka et de son enterrement de vie de jeune fille.

Pendant ce temps, Siddharth sortirait avec l’actrice Neelam Upadhyay. Le couple présumé a été aperçu pour la première fois à la résidence Ambani en train d’assister à une réception ensemble. C’était un mois avant qu’il ne lui souhaite sa journée spéciale. Partageant des photos avec Neelam, il a écrit sur Instagram : » Je vous souhaite un très joyeux anniversaire @neelamupadhyaya. Ayez tout le gâteau que vous pouvez et célébrez chaque instant. Bonne année et bonne année à venir.’