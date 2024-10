L’ex-fiancée de Liam Payne, Maya Henry, aperçue à l’hôtel Argentina ?

L’enquête sur la mort de Liam Payne se poursuit

La star des One Direction, Liam Payne, est décédée tragiquement la semaine dernière après être tombée du balcon du troisième étage de son hôtel à Buenos Aires, en Argentine, où il était en vacances. La cause du décès serait de multiples blessures internes et externes, mais l’enquête est toujours en cours.

Un employé de l’hôtel a affirmé qu’au moment du décès de Liam, un ex était également présent à l’hôtel.

S’adressant à une émission de télévision argentine, Esteban Grassi a déclaré : « Il a été vu seul mais son ex-compagne était là. »

Il a en outre confirmé que l’ex vivait à un étage au-dessus de la suite au troisième étage que Liam avait réservée, par Télénoche.

Alors que la nouvelle apparaissait, les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à spéculer si la mystérieuse ex pourrait être Maya Henry, qui a récemment écrit un livre et accusé le Dépouiller ça chanteuse d’essayer de reprendre contact avec elle même si elle n’était pas intéressée.

Cependant, une source a déclaré Miroir« Maya Henry n’est jamais allée en Argentine et elle n’est pas revenue avec Liam Payne. »

On ne sait toujours pas à qui l’employé de l’hôtel faisait référence dans le bordereau.

Après l’autopsie du corps de la défunte star, les investisseurs ont indiqué qu’ils ne soupçonnaient aucune implication de « tiers » mais ont précisé que les recherches se poursuivaient pour retrouver son dealer qui lui fournissait des stupéfiants à son hôtel.

média argentin Infobae a rapporté plus tôt cette semaine que des experts légistes avaient découvert des traces de cocaïne dans le corps de Liam, mais les tests sur la poudre blanche s’étaient jusqu’à présent révélés « non concluants ».