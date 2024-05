L’ex-fiancée de Johnny Wactor s’exprime après la mort de l’acteur à Los Angeles

(NewsNation) — Après que l’acteur de « General Hospital » Johnny Wactor ait été tué par balle par trois suspects qui tentaient de voler son pot catalytique ce week-end, son ancienne fiancée, Tessa Farrell, a diffusé une vidéo exprimant sa dévastation et appelant au changement.

« La personne qui a fait ça, si vous regardez, désolé, mais vous avez tiré sur le mauvais gars », Farrell a déclaré dans une vidéo sur Instagram. « Vous pouvez trouver un vrai travail. … C’est difficile, mais nous sommes tous dans le même bateau. Tu n’es pas obligé de voler, tu sais ? Surtout, prenez une vie à cause de ça.





Les dossiers judiciaires révèlent de nouveaux détails dans le procès contre les stars de HGTV



Farrell a poursuivi en disant qu’il était triste que la criminalité à Los Angeles ait atteint ce point et qu’une législation soit nécessaire pour empêcher que cela ne se reproduise.

« Ces criminels ne peuvent pas continuer à être dans la rue, et ils ne peuvent pas continuer à être renvoyés sans aucune répercussion pour leurs actes », a déclaré Farrell.

KTLA, filiale locale de NewsNation rapporte que les enquêteurs pensent que Wactor avait terminé son travail de barman tôt samedi et se dirigeait vers son véhicule lorsqu’il a été confronté à trois suspects qui avaient soulevé la voiture avec un cric, et l’un d’eux a ouvert le feu sur lui. Tous trois portaient des vêtements sombres.

Wactor était aurait protégé un collègue des coups de feu.

Farrell a déclaré à Ashleigh Banfield, animatrice de NewsNation, que la famille de Wactor avait demandé le respect de sa vie privée à mesure que l’enquête évoluait.

« Je dirai qu’il était un homme très gentil, humble et généreux », a déclaré Farrell sur « Banfield ». « Je me souviendrai toujours de lui comme d’une étoile montante et sa mort sera traduite en justice. Nous trouverons ces tueurs.

Le comté de Los Angeles a mis en œuvre une politique de zéro caution l’année dernière, affirmant que la caution en espèces est discriminatoire à l’égard des minorités et des pauvres. Cette politique permet à certains suspects accusés de crimes non violents ou non graves d’être cités et libérés alors qu’ils auraient pu être auparavant sous caution.

Mardi après-midi, aucune arrestation n’avait eu lieu. Ceux qui ont des informations peuvent appeler le LAPD au 213-996-4142 ou, s’ils souhaitent rester anonymes, Crime Stoppers au 800-222-8477.

Wactor, a écrit KTLA, était dans 164 épisodes du feuilleton populaire « General Hospital » de 2020 à 2022 et également apparaît dans « Westworld » et « Esprits criminels ».

Qualifiant Wactor d ‘«âme brillante», Farrell a déclaré dans sa vidéo Instagram que Wactor «aimait tellement tout le monde». « Il était tellement altruiste », a-t-elle déclaré. « Il fera toujours partie intégrante de mon parcours en tant qu’être humain. »

Statistiques sur la criminalité à Los Angeles

Même si certains crimes violents tels que les meurtres, les viols et les voies de fait graves ont diminué au cours des derniers mois, les crimes violents et les crimes contre les biens continuent d’augmenter dans le comté de Los Angeles.

En 2023, les homicides ont diminué de 17 % par rapport à 2022, selon la police de Los Angeles. Cependant, les crimes contre les biens ont augmenté de 3,5 % par rapport à l’année précédente et les vols dans toute la ville, y compris les vols dans les commerces de détail, ont augmenté de 16 %, a écrit KTLA. En outre, les autorités ont signalé 137 vols par flashmob dans toute la ville en 2023.

KTLA, filiale locale de NewsNation, a contribué à ce rapport.