Un célèbre chef et ex fiancé de l’animatrice de télévision Kylie ‘KJ’ Jaye, décédé d’une maladie mystérieuse, a partagé des détails intimes sur leur relation « folle ».

Le présentateur et gourou de la santé né à Sydney est décédé mardi sur la Gold Coast à la suite d’une bataille de 20 ans avec un problème de santé non divulgué.

Sa mort subite, qui était à peine deux semaines avant son 49e anniversaire, a suscité une série d’hommages de la part d’amis et de sa famille qui l’ont décrite comme « un orbe de lumière ».

Mardi après-midi, le célèbre chef et auteur de livres de cuisine Jason Roberts a parlé de son ancien amant dans une vidéo Instagram sincère, révélant qu’ils avaient été présentés par un ami commun sur la piste de danse d’un club en 2001.

Sur la photo: Kylie Jaye lors d’un cocktail au Crystal Palace du Luna Park à Sydney le 27 octobre 2004

« Aucun de nous n’a bu, aucun de nous n’a pris de drogue, mais je suppose que nous étions en pleine forme », a-t-il déclaré à un ami dans la vidéo.

«Pour faire court, nous nous sommes connectés. Nous avions une relation assez folle – nous faisions tous les deux la télévision, nous étions dans et hors de la presse et je pense que cela nous a mis beaucoup de pression et nous ne nous sommes pas donné l’espace dont nous avions besoin.

La carrière de Mme Jaye a commencé avec Channel 10 en tant qu’animatrice de télévision, avant de créer et de produire une série d’émissions de style de vie diffusées dans 45 pays, tandis que la carrière de M. Roberts à la télévision a commencé sur Channel 9 lorsqu’il a animé l’émission de cuisine Fresh.

Le joueur de 47 ans a déclaré que le couple « n’avait jamais tout à fait atteint l’autel » au cours de leur relation « on-again-off-again », mais a déclaré que l’ancien amour de sa vie était « l’une des plus belles femmes ».

Le chef Jason Roberts (photographié dans une vidéo Instagram) a révélé que sa relation avec Kylie Jaye était tumultueuse

Sur la photo: Kylie Jaye, gourou de la santé, lors d’une soirée XBOX au Dancers Cabaret Club, Sydney, en mars 2004

«Elle était l’une des femmes les plus motivées, les femmes les plus sophistiquées. Elle portait son cœur sur sa manche mais elle a tout donné », a-t-il déclaré.

M. Roberts s’est souvenu du moment où il a réalisé que le frère de Mme Jaye, Zach, lui avait joué une blague lorsqu’il s’est envolé pour le Queensland pour demander à leur père la permission d’épouser sa fille.

« Zach a dit, » vous allez devoir botter les pneus de la voiture de mon père pour qu’il sache que vous êtes un vrai mec « , a expliqué le célèbre chef.

‘Alors [Kylie and Zach’s father] était dehors à la recherche de sa voiture et j’ai donné un coup de pied aux pneus et le père de Zach dit « pourquoi as-tu donné un coup de pied à ma voiture? ».

Il a ri et a dit que les deux frères de Mme Jaye « m’ont fait tourner en rond » et l’ont convaincu de faire des choses « folles » pour gagner l’approbation de leur famille, y compris sauter d’une falaise de 30 m dans un trou d’eau.

«Je l’ai fait», dit-il. «Mais vous savez, c’était mon rite de passage.

Kylie Jaye (photographiée récemment) est décédée d’une maladie non révélée à l’âge de 48 ans. Elle est photographiée sur sa dernière photo Instagram publiée le 3 mars.

Des amis et une famille brisés ont rendu hommage au gourou de la santé et ancienne animatrice de télévision Kylie Jaye (photo)

Le chef a également révélé que l’idée de publier son premier livre de cuisine Graze en 2003 était celle de Mme Jaye, et qu’elle «avait pratiquement écrit le livre parce que j’étais aussi paresseux que de la merde».

Il a expliqué que son plat préféré était son risotto à la citrouille et lui a rendu hommage avec une page de deux pages du couple cuisinant ensemble.

«Voici Kylie et moi dans la cuisine», dit-il en levant l’image en noir et blanc.

« Kylie et moi nous battions comme des chats et des chiens pendant cette période et je ne sais même pas comment nous avons réussi à rassembler certaines de ces photos, mais nous étions à nouveau », a-t-il révélé.

La vidéo marquait le deuxième hommage sincère de M. Roberts depuis la mort subite de Mme Jaye.

Sur la photo: M. Roberts et Kylie Jaye photographiés ensemble dans la cuisine dans son livre de cuisine Graze, publié en 2003

Kylie Jaye (photographiée en 2005 faisant la promotion de Pilates TV) a utilisé son mantra bien médiatisé « Self-Health » pour gérer son état de santé

Plus tôt dans la journée, le chef a publié une série de photos de sa défunte fiancée et a écrit: « Nous n’avons peut-être pas atteint l’autel KJ, ….. nous avons certainement eu notre juste part de hauts et de bas … mais sachez cette…

« Je pensais que tu étais l’une des femmes les plus intelligentes que j’aie jamais rencontrées, tu t’es complètement épilée, tu étais un connecteur et un bâtisseur de communauté, tu étais si belle et si joyeuse.

«Je suis navré que vous soyez parti. Il vaut mieux vivre un jour comme un tigre que vivre mille ans comme un mouton.

Le jeune frère de Mme Jaye, Isaac Humphries, a écrit un hommage déchirant à sa sœur aînée sur Facebook.

« Aujourd’hui, on m’a dit que votre lumière, la plus brillante de toutes celles dont j’ai eu le plaisir d’assister ou de faire partie, s’est éteinte pour la dernière fois », a-t-il écrit sur Facebook.

« Je me souviens de toi comme de ma grande soeur, de ma défenseuse, comme d’une savante et impertinente spécialiste des affaires, tante pour mes enfants, mais surtout je me souviens de toi comme de mon amie.

«J’aurais aimé pouvoir te dire une dernière fois à quel point tu étais incroyable, à quel point je t’aimais et à quel point tu comptais pour moi et ma famille. Vous nous manquerez tellement.

Isaac Humphries (à droite) s’est souvenu de sa sœur Kylie (à gauche) comme d’une tante dévouée, avisée et impertinente

Il a également déclaré que la famille avait exclu le suicide comme cause potentielle de décès.

« Les détails sont toujours confirmés à ce stade … mais je peux catégoriquement nier le suicide », a-t-il déclaré au Daily Telegraph.

« Kylie Jaye était un orbe d’énergie, on pouvait dire quand elle entrait dans une pièce et la pièce semblerait alors terne quand elle la quittait.

« Son héritage est l’amour qu’elle a laissé dans votre cœur après l’avoir rencontrée, la gentillesse qu’elle montrerait et son sourire contagieux qui lui fronçait le nez quand elle riait. »

Les parents dévastés de Mme Jaye ont ajouté: « Notre monde est tellement plus triste maintenant que vous n’êtes plus avec nous, vous étiez incroyable et inspirant, les mots ne peuvent pas décrire notre sentiment de perte et de chagrin. »

Un autre ami a écrit: «Adieu, mon Jaye Bird. J’ai adoré le temps que nous avons passé ensemble et les merveilleuses chansons que nous avons écrites ensemble. Vous serez toujours dans mes pensées. Tu me manqueras énormément.

Les amis et la famille ont été secoués par la mort soudaine du gourou de la santé Kylie Jaye (photo)

Mme Jaye était une gourou de la santé et du style de vie qui a utilisé son propre mantra bien connu de « l’auto-santé » pour gérer son état de santé lors de son diagnostic en 2002.

Elle était déterminée à ne pas laisser cela affecter son activité habituelle au rythme rapide et a dû utiliser son mantra et ses antécédents bien connus de « l’auto-santé », son expertise et ses conseils généralement réservés à ses téléspectateurs pour rétablir sa santé personnelle, reconstruire et revitalisant, mentalement et physiquement », déclare sa biographie sur un site Web d’agent talentueux.

«Les résultats ont surpris son équipe de spécialistes, et son programme« régime »et mode de vie a été utilisé pour aider les autres.

L’une de ses émissions les plus populaires, Yoga TV, a été financée par des sponsors qui sont devenus un énorme succès en Australie et dans 35 autres pays, renforçant l’esprit d’entreprise et la réputation de Mme Jaye en tant que gourou du style de vie.

Elle a également été finaliste NSW aux Business Woman of the Year Awards 2002 et a écrit 10 livres, dont les hit-sellers australiens «Graze» et «Strike a Pose».

Mme Jaye, visiblement mince, a publié sa dernière publication sur Instagram le 3 mars.

«Bali bébé… me voilà», a-t-elle écrit.

On s’attend à ce que Mme Jaye repose au début de la semaine prochaine.