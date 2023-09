L’ex-fiancé de Savannah Chrisley, Nic Kerdiles, est mort à l’âge de 29 ans : « Le ciel a gagné le plus bel ange »

L’ex-fiancé de Savannah Chrisley, Nic Kerdiles, est décédé samedi, a confirmé la star de téléréalité sur les réseaux sociaux. Kerdiles avait 29 ans.

Chrisley, 26 ans, fiancée à Kerdiles entre 2018 et 2020, a partagé un hommage à l’ancien joueur de hockey professionnel sur son histoire Instagram.

« Le ciel a gagné le plus bel ange aujourd’hui. Tu me manques et je t’aime », a écrit Chrisley sur une photo d’elle-même avec Kerdiles prise lors de leur séance photo de fiançailles en 2019.

Elle a poursuivi : « Je sauvegarderai pour toujours nos derniers messages de « Je t’aime »… S’il te plaît, envoie-moi un signe que tu vas bien… peut-être que ce sera à travers une crêpe au jambon et au fromage… ou des pâtes avec sauce blanche… ou peut-être même votre gâteau aux carottes préféré.

« Nous avons adoré… et j’ai hâte de faire du vélo avec vous le long des plages paradisiaques un jour », a-t-elle conclu dans le message, qui était sur la chanson de Dani et Lizzy de 2016 « Dancing in the Sky ».

Sur la photo partagée par la star de « Growing Up Chrisley », elle et Kerdiles ont été vus rayonnants alors qu’ils se tenaient la main sur une plage de Santa Monica, en Californie.

Plus tôt samedi, Chrisley avait partagé une vidéo Boomerang des deux s’embrassant sur son histoire Instagram et avait écrit : « J’espère toujours que vous répondrez à mon texte… »

Kerdiles est décédé des suites de blessures qu’il a subies à la suite d’un accident de moto tôt samedi matin dans un quartier résidentiel de Nashville, Tennessee, selon station d’information locale WKRN.

Le service de police métropolitain de Nashville aurait déclaré à WKRN que l’accident s’était produit lorsque Kerdiles aurait couru un panneau d’arrêt alors qu’il conduisait sa moto indienne et aurait heurté un SUV BMW à North Nashville vers 3h30 du matin.

Selon WKRN, la police a déclaré que Kerdiles avait heurté le côté conducteur du SUV et que la voiture s’était arrêtée immédiatement après l’accident. Des responsables ont déclaré au média que Kerdiles avait été transporté au centre médical de l’université Vanderbilt, où il est décédé plus tard.

Selon WKRN, les autorités ont déclaré qu’il n’y avait « aucun signe d’affaiblissement des facultés de la part de l’un ou l’autre des conducteurs » et qu’aucune accusation ne devrait être portée contre le conducteur du SUV.

Les représentants du service de police métropolitain de Nashville n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Le représentant de Chrisley a renvoyé Fox News Digital à ses publications sur les réseaux sociaux.

Plus tôt samedi soir, dans sa dernière publication sur Instagram Story, Kerdiles a partagé une photo de lui assis sur une Indian Motorcycle tout en portant un casque et a écrit « Night Rider ».

Après avoir joué au hockey alors qu’il fréquentait l’Université du Wisconsin-Madison, Kerdiles a été repêché dans la Ligue nationale de hockey par les Ducks d’Anaheim en 2012. Samedi, l’équipe lui a rendu hommage avec un hommage partagé à X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Nous avons le cœur brisé d’apprendre la nouvelle de Nic Kerdiles, décédé dans un accident de moto ce matin », a écrit l’équipe à côté d’une photo en noir et blanc de Kerdiles dans son uniforme des Ducks.

Ils ont poursuivi : « Natif d’Irvine, Nic est devenu le premier joueur du comté d’Orange à jouer pour les Ducks, en 2017. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses proches. »

Kerdiles et Chrisley ont commencé à se fréquenter en 2017 après s’être rencontrés sur les réseaux sociaux et ont annoncé leurs fiançailles en décembre 2018. Au cours de leur relation, Kerdiles a fait des apparitions dans « Chrisley Knows Best », l’émission de télé-réalité américaine mettant en vedette Chrisley et sa famille.

En juin 2020, Christley a révélé qu’elle et Kerdiles avaient décidé de reporter leur mariage.

Lors d’une apparition sur son père Todd Chrisley Dans l’ancien podcast de « Chrisley Confessions », Chrisley a déclaré qu’elle et Kerdiles « ont réalisé que les choses allaient beaucoup trop vite et que nous devions recommencer à sortir ensemble ».

Chrisley a partagé dans une publication Instagram de septembre 2020 qu’elle et Kerdiles avaient « décidé d’arrêter ».

Même si cela a rendu « dire au revoir encore plus difficile », la personnalité de la télévision a noté qu’elle et son ex n’avaient « aucune haine entre » eux.

« Nous n’avons que de l’amour, du respect et de l’admiration les uns pour les autres, mais il est temps pour nous d’avancer individuellement », a-t-elle déclaré. « Ces trois dernières années ont été parmi les meilleures années de ma vie… mais je dois croire que Dieu a un dessein bien plus grand pour ma vie… Je crois qu’il surmontera cette épreuve et en fera quelque chose de beau. il. »

