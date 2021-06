L’ex-femme prostituée de John McAfee, Janice, révèle comment elle a reçu l’ordre de l’empoisonner après avoir quitté le harem de la jungle de 7 femmes

espionner votre mari multimillionnaire pour une organisation criminelle dangereuse n’est généralement pas la base d’une relation solide.

Mais c’est ainsi que l’épouse du magnat des logiciels antivirus John McAfee – qui a été retrouvée morte dans sa cellule de prison espagnole cette semaine – prétend avoir passé les premières années de leur histoire d’amour.

Janice affirme qu’elle a été initialement forcée par le cartel d’espionner John lors de leur rencontre en 2012[/caption]

Le magnat de la technologie de 75 ans aurait s’est suicidé en prison à Barcelone, a confirmé son avocat mercredi.

McAfee a été arrêté le 3 octobre de l’année dernière à l’aéroport d’El Prat en Espagne alors qu’il était sur le point de fuir le pays vers la Turquie.

McAfee a fait face à des accusations criminelles liées à l’impôt aux États-Unis, passibles d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 30 ans, et il attendait son extradition au moment de son décès.

Il laisse dans le deuil son épouse Janice, de près de 40 ans sa cadette, qui a rencontré John alors qu’il travaillait comme prostituée à Flordia.

C’est l’histoire sauvage de leur relation – y compris les cartels, les proxénètes et même les complots empoisonnés.

Harem de la jungle avec des adolescentes

Playboy McAfee a eu plusieurs relations sexuelles qui font sourciller avant de s’installer avec Janice en 2013.

Il a commencé un doctorat en mathématiques commencé en 1968 lorsqu’il a été découvert qu’il couchait avec l’un de ses étudiants de premier cycle, qui deviendrait sa première femme.

McAfee a ensuite épousé Judy, qui l’a aidé à créer son entreprise fondée en 1987, mais ils se sont également séparés en 2002.

John était connu pour s’être marié au moins trois fois dans sa vie, y compris avec Janice Dyson en 2013[/caption]

Six ans plus tard, le multimillionnaire a vendu tous ses biens et s’est installé dans la jungle d’Amérique centrale où il a acheté une villa dans le pittoresque Belize.

Là, il avait un harem de sept jeunes femmes.

« Certaines personnes pensent que c’est horrible que j’aie vécu avec sept femmes âgées de 18 à 25 ans », a déclaré McAfee au Sun. « Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent. »

Il a ajouté: « J’ai été marié deux fois et vivre avec sept femmes était beaucoup moins stressant que d’avoir une femme. »

John dans sa concession au Belize où il avait un harem de sept jeunes femmes[/caption]

Le magnat de la technologie a déclaré que l’arrangement était «moins stressant» que d’être marié[/caption]

En 2012, McAfee a été arrêté au Guatemala après avoir tenté de fuir le Belize lorsqu’il est devenu une « personne d’intérêt » dans la fusillade mortelle de son voisin américain, Gregory Faull.

Pour éviter d’être renvoyé au Belize, McAfee a simulé une crise cardiaque – son plan a fonctionné et il a plutôt été expulsé vers les États-Unis en décembre.

La nuit après avoir atterri sur le sol américain, il a été sollicité par la travailleuse du sexe Janice Dyson à South Beach, en Floride.

Elle ne savait pas que John était un millionnaire notoire, mais son souteneur le savait.

Janice et John ont passé la nuit ensemble et ont rapidement commencé une relation – mais leur romance n’était pas exactement ce qu’elle semblait.

Complot d’enlèvement de poison

Pendant les deux premières années où ils étaient ensemble, Janice espionnait John pour les patrons du cartel qui lui avaient été présentés par son proxénète.

Même après leur mariage en 2013, Janice transmettait des informations sur ses déplacements aux gangsters qui complotaient pour le kidnapper.

Elle aimait son mari, mais avait trop peur de désobéir aux ordres des cartels.

Janice craignait ce qui se passerait si elle ne faisait pas ce que les organisations criminelles lui demandaient[/caption]

Finalement, leurs ordres sont devenus plus sinistres que de simplement exiger de savoir où il se trouvait.

« Ils voulaient que je fasse des choses comme cacher du poison dans sa nourriture et les laisser entrer dans la maison où il séjournait », a déclaré Janice au Sun en 2019.

Janice a décrit sa position comme une « situation effrayante » et a ajouté: « Parce que je n’ai pas dit [him] cela a mis à rude épreuve notre relation ».

Incroyablement, John a décidé de rester avec la mère de trois enfants même après avoir découvert son implication dans les complots contre lui – parce qu’il avait chronométré ce qui se passait et savait que sa femme était dans une position périlleuse.

John a décidé de rester avec Janice même après avoir découvert l’espionnage[/caption]

« Pour moi, cela ne me dérangeait pas », a déclaré John. « Elle était dans une situation difficile, mais quand elle est finalement revenue propre, ce fut un beau moment. »

Le pionnier de la cybersécurité n’a pas expliqué comment il avait découvert que son épouse l’espionnait, mais a ajouté : « Le cartel était le problème, [not] le souteneur.

En fuite

En 2018, alors que le couple vivait dans un complexe fortement fortifié au Tennessee, John a affirmé avoir été la cible d’une « tentative d’assassinat » par empoisonnement.

Un an plus tard, ils ont pris la mer à bord d’un yacht – en partance des États-Unis vers les Bahamas, puis Cuba – après que McAfee a soupçonné que les forces de l’ordre américaines tentaient de l’extrader.

John a simulé une crise cardiaque en 2012 pour éviter d’être renvoyé au Belize[/caption]

Ils ont tous deux été arrêtés avec leur équipage en République dominicaine plus tard en 2019 après être entrés dans le pays avec des armes à feu sur le bateau.

« Chaque yacht a des armes à bord, il y a encore de vrais pirates qui kidnappent des gens et volent des choses sur les yachts », a fulminé John après son arrestation.

« Avant même de nous présenter, nous avons annoncé par radio que nous arrivions.

« Quand nous nous sommes présentés au quai, nous étions entourés d’armes. »

Il a bizarrement affirmé que les arrestations étaient un complot au nom du gouvernement américain.

Quand elle est finalement revenue propre, ce fut un beau moment

John McAfee sur l’espionnage de Janice

« C’était la tentative de l’Amérique de me ramener en Amérique sans déposer [for] extradition formelle », a-t-il déclaré.

Au lieu de cela, lui et Janice ont pu se rendre à Londres avant de traverser l’Europe vers une cachette ultra-sécurisée recouverte de papier d’aluminium en Lituanie.

« L’installation dans laquelle nous sommes est très confortable et il y a beaucoup de gens ici avec qui nous interagissons », a déclaré John au Sun à l’époque.

Survivé par 47 enfants

Mais Janice a parlé de la disparition de ses trois adolescents, qui n’étaient pas de John, alors qu’elle parcourait le monde avec son mari.

« [The past few years have] été un peu stressant parce que vous devez faire vos bagages et partir à tout moment et avec moi ayant des enfants, il a été difficile d’essayer de les voir », a-t-elle déclaré.

John a dit que son « peuple » surveillait les enfants de Janice et qu’on s’occupait d’eux.

Mais il a fait une révélation encore plus surprenante sur sa propre progéniture : il a affirmé avoir engendré 47 enfants, dont l’âge allait de la fin de l’adolescence à près de 50 ans.

« Il est très difficile de suivre [them], » il a dit. « Presque tous étaient illégitimes.

« [But] Je reste en contact avec tout le monde… Je m’occupe de tous financièrement.

Après avoir été inculpé d’évasion fiscale aux États-Unis, John a été arrêté à Barcelone en octobre dernier.

Il a également fait face à des accusations en Amérique pour avoir prétendument fait partie d’une équipe qui a dirigé un Système de crypto-monnaie de 13 millions de dollars.





La semaine dernière, le jour de la fête des pères, Janice a publié une note explosive sur la situation juridique de John sur Twitter.

« L’honnêteté de John lui a souvent causé des ennuis avec des gouvernements corrompus et des fonctionnaires corrompus en raison de son franc-parler et de son refus d’être extorqué, intimidé ou réduit au silence », lit-on.

« Maintenant, les autorités américaines sont déterminées à faire mourir John en prison pour en faire un exemple pour avoir dénoncé la corruption au sein de leurs agences gouvernementales. »