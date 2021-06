L’ex-femme Kavita a reçu une énorme somme d’argent pour avoir blâmé Shilpa Shetty, dit Raj Kundra

Quelques jours après le 46e anniversaire de la diva de Bollywood Shilpa Shetty Kundra, une vieille vidéo de son mari, la première femme de Raj Kundra, est devenue virale sur les réseaux sociaux où on la voit accuser l’actrice et passionnée de fitness d’avoir ruiné son mariage. Maintenant, Raj a réagi et a déclaré qu’il y avait « de toute évidence un objectif » derrière la vidéo et a allégué que son ex-femme Kavita avait été payée par les médias pour « vendre une histoire soi-disant scandaleuse ».

En parlant à Pinkvilla, Raj Kundra a déclaré: « Elle a été payée des milliers de livres pour faire cette interview par News of the World. Elle a vendu son âme pendant notre divorce; elle a dû présenter ses relevés bancaires et il a été clairement mentionné qu’elle avait été payée par le journal pour vendre une histoire soi-disant scandaleuse » et a ajouté: « Elle blâme une célébrité pour son mariage brisé alors qu’elle-même était la raison pour laquelle le mariage a échoué. »

Raj a partagé qu’il avait essayé de rester muet sur la question pendant 12 ans, mais qu’il voulait maintenant révéler la vérité. Il a déclaré: «C’est triste quelques jours après l’anniversaire de ma femme, la nouvelle de 11 ans redevient virale, évoquant une histoire à moitié cuite et essayant toujours de nous calomnier. Il y a évidemment un ordre du jour. J’ai gardé le silence pendant 12 ans mais ça suffit maintenant. J’étais très en colère. Elle (Shilpa Shetty) a de nouveau dit ignorer, ne vous inquiétez pas, mais j’ai décidé que ça suffit… Je fais ça parce que je pense que la vérité doit enfin être dite.

Alors que Kavita accusait l’actrice de ‘Dhadkan’ d’être la raison de l’effondrement de sa relation avec Raj, Raj a dit à Pinkvilla qu’elle faisait toujours ressortir le pire en lui. Il a allégué qu’elle avait une liaison avec le mari de sa sœur lorsqu’ils vivaient à Londres. « Elle est devenue très proche de mon ex-beau-frère, passant de plus en plus de temps avec lui, surtout lorsque j’étais en voyage d’affaires. Beaucoup de ma famille et même mon chauffeur diraient que nous sentons quelque chose de louche entre ces deux-là et Je ne le croirais jamais. J’ai donné à mon ex-femme le bénéfice du doute. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour les deux côtés de la famille parce que pour moi, mon côté ou sa famille est une famille, un principe que je respecte encore aujourd’hui », a-t-il déclaré. .

Raj a rappelé qu’il avait le cœur brisé et qu’il a pleuré en pensant à ce qu’il avait fait pour mériter cela. L’homme d’affaires a déclaré qu’il avait dit à Kavita qu’il était au courant de sa liaison par SMS après être retourné à la poste britannique en la déposant chez ses parents en Inde après la naissance de leur petite fille. « C’était la dernière fois pour moi quand je l’ai quittée, elle et mon bébé. Quelque part à l’intérieur de Kavita, elle savait aussi que quelque chose n’allait pas. C’était douloureux de dire au revoir à mon bébé de 40 jours. »

Raj Kundra et Kavita ont divorcé en 2006. Raj a épousé Shilpa Shetty en 2009. Les deux ont la chance d’avoir un fils, Viaan Raj et une fille Samisha Shetty Kundra.