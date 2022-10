L’ex-femme du prince Andrew, Sarah Ferguson, fait-elle toujours partie de la famille royale ?

APRÈS son divorce avec le prince Andrew, Sarah Ferguson n’est pas restée aussi proche qu’elle l’était de la famille royale.

Cependant, elle et le duc d’York restent en contact et c’est ce que vous devez savoir sur elle et son rôle dans la monarchie britannique.

Sarah Ferguson a conservé ses titres de duchesse d’York Crédit : Getty

Sarah Ferguson fait-elle toujours partie de la famille royale ?

Sarah Ferguson, également connue sous le nom de Fergie, est la duchesse d’York.

Elle était autrefois mariée au prince Andrew.

Les deux se sont mariés en juillet 1986 à l’abbaye de Westminster, mais ils se sont séparés en 1992 et ont officiellement annoncé leur divorce en 1996.

Lorsque Fergie a épousé le prince Andrew, elle a reçu les titres de Son Altesse Royale et de Duchesse d’York.

Après leur séparation, son titre est devenu Sarah, duchesse d’York, ce qui est habituel pour les anciennes épouses ou maris de la royauté.

Le couple est resté proche depuis leur divorce, alimentant les spéculations selon lesquelles ils pourraient toujours être amoureux.

Qui sont les enfants de Sarah Ferguson ?

Fergie a deux filles avec le prince Andrew : la princesse Béatrice et la princesse Eugénie.

Les sœurs sont nées à seulement 21 mois d’intervalle.

Béatrice, est neuvième en ligne, avec sa sœur Eugénie onzième dans la liste de succession.

Bien qu’elles apparaissent lors d’événements officiels, les princesses ne reçoivent ni argent ni protection policière par l’intermédiaire de la famille royale, car un royal est une personne qui s’acquitte d’engagements au nom du roi.

Dans une interview avec The Telegraph en 2008, Eugénie a parlé de ses différences avec sa sœur et de leur relation forte.

Elle a déclaré: “Nous nous entendons très bien, peut-être parce que nous faisons et pensons des choses différentes.

“Je ne suis certainement pas aussi poli que Béatrice, je dois le dire.

“Je le dis tel qu’il est. Je suis plus timide au début.

“Comme, lors d’une fête, je dirai à Béatrice en entrant:” Oh, tu y vas en premier.

“Mais alors, quand nous sommes réellement à l’intérieur, je parle beaucoup plus fort et elle est beaucoup plus polie et attentionnée.”

En septembre 2020, la princesse Eugénie a confirmé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Jack Brooksbank.

Sarah était sûrement ravie de la nouvelle, comme elle l’a écrit : “Je suis tellement excitée par la nouvelle qu’Eugénie et Jack attendent leur premier enfant.

“Ravi pour eux deux et dans ma 60e année, j’ai hâte d’être grand-mère.

“Accueillir un nouveau bébé dans la famille York va être un moment de joie profonde.”

Le 9 février 2021, Eugénie a donné naissance à un petit garçon, August Phillip Hawke.

Pourquoi Sarah Ferguson a-t-elle été séparée de la famille royale ?

Il y a des spéculations sur les raisons pour lesquelles la famille royale a évincé Fergie de ses rangs.

Pendant son mariage et après sa séparation du prince Andrew, elle a été fortement critiquée pour tout, de son apparence à son comportement.

Après avoir été officiellement divorcée, elle n’a plus exercé de fonctions royales au nom de la reine, bien qu’elle ait conservé son titre.

Pendant ce temps, des photos seins nus de Fergie en vacances avec un Américain, John Bryan, ont également été publiées par le Daily Mirror.

Apparemment, elle faisait également face à une dette insurmontable.

La princesse Margaret, qui est sa belle-tante, a écrit une note à Fergie affirmant qu’elle avait embarrassé la famille, selon le Telegraph,

“Vous avez fait plus pour faire honte à la famille qu’on n’aurait jamais pu l’imaginer”, a-t-elle écrit dans une note.

Son invitation au mariage du prince Harry et de Meghan Markle en 2018 était peut-être un signe qu’elle était au moins partiellement de retour dans le giron royal.

“Harry ne sait que trop bien ce que cela fait d’être qualifié de mouton noir de la famille royale”, a déclaré le biographe royal Christopher Andersen au Daily Beast.

“Le prince Philip, qui a toujours détesté la duchesse d’York, ne sera peut-être jamais d’humeur à pardonner.

“Mais Harry est beaucoup plus compatissant que les générations précédentes de membres de la famille royale, et il pense évidemment que Fergie mérite une autre chance.”