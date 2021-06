L’ex-femme d’Imran Khan réagit au Premier ministre pakistanais qui lie les viols aux vêtements féminins

Le Premier ministre pakistanais Imran Khan a été largement condamné pour ses récents commentaires sur les agressions sexuelles et les vêtements pour femmes. Le leader dans une récente interview avec HBO a établi une comparaison entre les robes des femmes et la montée des crimes sexuels dans le pays. « Si une femme porte très peu de vêtements, cela aura un impact sur les hommes, à moins qu’ils ne soient des robots. C’est juste du bon sens. » Il a poursuivi en justifiant le fonctionnement de cet « impérialisme culturel » et a déclaré : « Tout ce qui est acceptable dans notre culture, doit être accepté partout ailleurs. Ce n’est pas. »

La remarque a suscité la colère de l’opposition et des militants du monde entier. Récemment, l’ex-femme de M. Khan, Jemima Marcelle Goldsmith, a réagi aux propos misogynes du leader.

S’adressant à Twitter, le producteur de films britannique a déclaré: «Et encore. Soupir. »

Son dernier tweet est venu avec un tweet antérieur d’elle le 8 avril, lorsque M. Khan avait blâmé « fahashi » (vulgarité) pour les cas croissants de violence sexuelle dans le pays.

Son tweet précédent disait: «Je me souviens qu’il y a des années, j’étais en Arabie saoudite et qu’une femme âgée dans une abaya et un niqab déplorait le fait que lorsqu’elle sortait, elle était suivie et harcelée par de jeunes hommes. La seule façon de s’en débarrasser était d’enlever son couvre-visage. Le problème n’est pas comment les femmes s’habillent! »

Plus tôt, un autre utilisateur a appelé Reema Omer s’est rendu sur la plate-forme de micro-blogging pour partager la vidéo et a écrit: « Décevant et franchement écoeurant de voir le Premier ministre Imran Khan répéter sa victime blâmant les raisons des violences sexuelles au Pakistan, les hommes ne sont pas des « robots ». , il dit. S’ils voient des femmes dans des vêtements étriqués, ils seront « tentés » et certains auront recours au viol Honte ! »

En outre, a-t-elle ajouté, « Plus tôt, les porte-parole de la PTI ont fait valoir que le Premier ministre n’avait jamais attribué la tenue vestimentaire des femmes à la violence sexuelle, mais parlait généralement de pardah pour les hommes et les femmes. Ici le PM ne laisse place à aucun doute (ou spin). Dommage que le tollé plus tôt n’ait eu aucun impact sur lui. »

Beaucoup sur Twitter ont fustigé le Premier ministre pour avoir qualifié les hommes de «robots» et fait porter aux femmes la responsabilité des crimes sexuels commis contre eux. Khan a été critiqué pour avoir comparé les vêtements des femmes à la tentation du viol.

