L’ex-femme d’Elon Musk, mère de cinq enfants, affirme qu’il était prêt à abandonner sa fortune pour des objectifs spatiaux, même si cela signifiait emménager avec ses parents

Justine Musk, La première épouse d’Elon Musk et la mère de ses cinq enfantsa beaucoup à dire sur sa vie avec l’homme qui est aujourd’hui l’un des entrepreneurs les plus célèbres au monde. De leurs débuts à l’université aux hauts et aux bas de leur relation, elle ne se retient pas dans une conférence intitulée « Les visionnaires sont des gens qui peuvent voir dans le noir » à la conférence TEDxUIUC.

« Je l’ai rencontré quand j’avais 18 ans. Il en avait 19 », raconte-t-elle. Ils se sont croisés à l’université, où Elon faisait déjà preuve de la détermination qu’on lui connaît aujourd’hui. « Il m’appelait pour me demander de sortir avec lui, et je disais non. Et ça a continué comme ça jusqu’à ce que nous finissions par vivre ensemble. »

Ils ont commencé modestement, partageant un appartement avec trois colocataires et un teckel qui, comme elle le dit, « n’était pas propre ». Plus tard, même après avoir réussi et emménagé dans un manoir à Bel Air, elle plaisante : « Le teckel n’était toujours pas propre ». Justine partage des moments comme ceux-là, nous rappelant que même lorsqu’ils ont atteint le sommet, certaines choses n’ont tout simplement pas changé.

La personnalité d’Elon ? Elle s’en souvient aussi. Si beaucoup le voient comme un personnage plus grand que nature, elle se souvient : « Il mettait toujours « ingénieur » sur les formulaires au lieu de « PDG ». » Et sa garde-robe ? Elle se limitait à des jeans et des t-shirts. Même lorsqu’un styliste essayait de mettre à jour son look, il disait : « Je ne peux pas avoir l’air cool ou branché parce que je dois ressembler à un ingénieur. »

Dans une interview, l’un des moments les plus surprenants pour Justine est survenu lorsqu’Elon a mentionné qu’il était « prêt à tout sacrifier« pour atteindre son objectif d’envoyer une fusée en orbite – même si cela signifiait que toute la famille se retrouverait dans le sous-sol de ses parents. Avec son humour typique, elle dit : « J’ai voulu remonter le temps et lui dire : ‘As-tu vu le sous-sol de mes parents ?’ »

Elle a également évoqué le portrait d’Elon dans Les Simpson et la phrase qui lui est restée en tête. Un personnage laisse entendre que « quelqu’un comme Elon doit avoir une part d’obscurité dans son âme ». Cette phrase a touché Justine. En tant qu’auteure de dark fantasy, elle ajoute : « L’obscurité ne signifie pas le mal… elle peut signifier n’importe quoi qui n’a pas encore été mis en lumière. » Cette perspective sur l’esprit d’Elon aide à peindre l’image d’un homme motivé par des choses que la plupart d’entre nous ne comprendront jamais complètement.

Comme elle réfléchit sur leurs années ensembleJustine offre une vision drôle et perspicace d’Elon, montrant ce que c’est vraiment que de vivre avec quelqu’un dont les ambitions vont bien au-delà du quotidien. « Les visionnaires prennent leur passion et se donnent à fond comme personne d’autre », dit-elle, et d’après ses histoires, il est clair qu’Elon ne faisait pas exception.

