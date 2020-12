Zac Clark pourrait poser la question à Tayshia Adams lors de la finale du 22 décembre La bachelorette. S’il le fait, il aura le soutien de son ex-femme Jennifer Stanley-George, qui suit le temps de son ex-conjoint à Bachelor Nation.

Zac et Jennifer étaient des amoureux du lycée qui se sont mariés en 2009. Cependant, la bataille de Zac contre la toxicomanie a provoqué une rupture dans leur relation et les deux ont divorcé en 2012. Maintenant, Zac est un spécialiste de la toxicomanie qui a cofondé l’organisation Release Recovery.

Dans une interview avec Nous hebdomadaire, Jennifer a expliqué ce que c’était de découvrir que Zac, avec qui elle n’a pas eu de contact depuis des années, serait dans la série.

« J’ai regardé la série pendant des années. J’ai toujours regardé chaque saison –Licence au paradis et tout – alors je parcourais littéralement mon fil Facebook au milieu de l’été quand j’ai vu sa photo, et je me suis dit « Oh, OK! » « , se souvient-elle. . Je ne mentirai pas. «

Jennifer, qui s’est remariée depuis et a un nouveau-né, a expliqué ce que c’était que de se mettre à l’écoute de l’émission de télé-réalité qui lui a été donnée ainsi que celle de l’histoire compliquée de la dernière candidate.

« Il a été sur mon émission de télévision chaque semaine depuis et Instagram et tout, et ici je suis enceinte de 9 mois et mis en quarantaine dans ma maison et voici mon ex-mari qui apparaît », a déclaré Jennifer. «Tous nos amis du collège m’ont envoyé un texto et se sont dit: » Est-ce que c’est ton Zac? Est-ce que c’est le Zac? » Comme, ‘Ouais, c’est lui.’ »