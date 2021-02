L’ex-épouse de TRAVIS Barker, Shanna Moakler, a déclaré que le batteur « peut gérer le drame de Kardashian ».

L’apparente démonstration de soutien survient alors que le musicien sort avec Kourtney Kardashian.

Selon Page six, Shanna a dit à un paparazzo à l’extérieur de LAX qu’elle était « heureuse » pour son ex et la star de L’incroyable famille Kardashian.

Shanna a déclaré: «C’est mon ami et coparental, et je veux qu’il soit heureux.

« Et si être avec elle le rend heureux, et qu’elle est heureuse, je suis heureux pour eux deux, honnêtement. »

Elle a ajouté: « Il peut gérer ce drame de Kardashian. »

Shanna, 45 ans, et Travis, 45 ans, se sont mariés en 2004 et ont divorcé en 2008.

L’ancien couple partage ensemble sa fille Alabama, 15 ans, et son fils Landon, 17 ans.

Kourtney, 41, a publiquement confirmé sa romance avec Travis le jour de la Saint-Valentin quand elle partagé un cliché d’eux se tenant la main.

Plus tôt ce mois-ci, la star de télé-réalité a commenté « wow » après que Travis ait partagé un clip de retour en arrière tambourinant dans son « premier groupe punk ».

Avant sa réaction au message, le musicien de Blink-182 a partagé son propre commentaire affectueux sur l’un des messages de sa petite amie.

Un ami proche du nouveau couple révélé précédemment exclusivement au soleil: « Kourtney et Travis sont très proches et ils ont une chimie irréelle … »

Le KUWTK star précédemment datée de Scott Disick, 37 ans, unique de 2006 à 2015.

Les ex partagent trois enfants: Mason, un fils de 11 ans, Penelope, une fille de huit ans et Reign, un fils de six ans.

Kourtney et Scott se sont récemment rapprochés et les fans espéraient qu’ils seraient de retour ensemble, comme Kourtney l’avait déjà dit à son ancienne flamme « Je t’aime » dans un post Instagram et Scott a laissé des messages flirty dans ses sections de commentaires.

Aditionellement, Scott a dit à Kourtney qu’il « t’épouserait maintenant » dans la bande-annonce de la prochaine saison de KUWTK.

Malheureusement pour leurs fans pleins d’espoir, les chances d’une réconciliation sont minces car Scott a également évolué avec le modèle Amelia Hamlin, 19.

Amelia, qui est la fille de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills Star Lisa Rinna, et Scott ont été liés pour la première fois en octobre et sont devenus officiels Instagram le 14 février.

Le père de trois enfants a partagé deux photos d’eux sur ses histoires Instagram, qui montraient le couple assis à une table avec un festin de plats délicieux devant eux.