L’ex-femme de Tom Brady, Gisele Bündchen, fait du jogging avec un entraîneur alors que la saison NFL du quart-arrière du football se termine

Gisele Bündchen a été aperçue avec son entraîneur de jiu-jitsu au Costa Rica alors que la saison NFL de son ex-mari Tom Brady touchait à sa fin.

Bündchen et Joaquim Valente ont été photographiés en train de faire du jogging ensemble samedi.

Les photos montrent le mannequin vêtu d’un ensemble d’entraînement vert olive assorti et de chaussures de tennis noires. Ses cheveux étaient tirés en queue de cheval.

Valente a couru derrière elle dans un T-shirt et un short. L’entraîneur portait un Apple AirPod dans son oreille alors qu’il semblait que Bündchen avait l’autre dans la sienne.

Bündchen travaille avec Valente depuis un certain temps maintenant. En février 2022, l’ancien mannequin de Victoria’s Secret a partagé une vidéo sur Instagram s’entraînant avec l’entraîneur.

“Je crois que plus nous avons d’outils dans notre boîte à outils, mieux c’est. Je me sens plus forte, plus confiante et autonome depuis que j’ai commencé à pratiquer l’autodéfense”, écrivait-elle à l’époque. “Je pense que c’est une compétence importante pour tous, mais spécialement pour nous, les femmes. Merci @ValenteBrothers d’être des professeurs formidables et de rendre l’entraînement si amusant. J’ai hâte de continuer à m’améliorer.”

La saison NFL de Brady s’est terminée lundi. Les Buccaneers de Tampa Bay ont perdu contre les Cowboys de Dallas 31-14. Le match marque la fin du contrat de Brady avec l’équipe de Floride, mais son prochain coup n’est pas connu.

Brady entrera en agence libre ou prendra éventuellement sa retraite pour de bon.

Le quart-arrière vainqueur du Super Bowl a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, il a annoncé qu’il ne prendrait pas sa retraite après tout. Bündchen a publiquement exprimé sa préoccupation face à la décision de Brady de retourner sur le terrain à l’époque.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle.

“J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

Les deux ont décidé de demander le divorce au milieu de la 23e saison de football de Brady.

Brady et Bündchen officiellement ont annoncé leur divorce dans des publications Instagram séparées fin octobre.

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et le mannequin avait lancé des rumeurs de divorce depuis le début de la saison 2022 de la NFL.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours assurer ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

Bündchen a ajouté: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours.

“Je demande gentiment que notre vie privée soit respectée pendant cette période sensible. Merci.”

Brady et Bundchen s’est rencontré pour la première fois en 2006. Le couple a commencé à se fréquenter le même mois que la star du football a rompu sa relation avec l’ex Bridget Moynahan. Le mannequin et Brady se sont mariés plus tard en 2009.

L’ancien couple partage deux enfants, Vivian et Benjamin.

