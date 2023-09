L’ex-femme de Tom Brady, Gisele Bündchen, admet que le divorce n’était pas ce dont elle « rêvait » : « Il faut l’accepter »

Le mannequin Gisele Bündchen a parlé de son divorce avec l’ancienne star de la NFL, Tom Brady, dans une nouvelle interview.

Bündchen a admis que divorcer ne figurait pas sur sa liste d’espoirs et de rêves, et a réfléchi au fait de devoir accepter que les gens puissent « se séparer ».

« Je veux dire, ce n’est pas ce dont je rêvais ni ce que j’espérais », a-t-elle déclaré en avant-première pour une interview sur « CBS News Sunday Morning ». « Mes parents sont mariés depuis 50 ans et je voulais vraiment que cela se produise. Mais je pense qu’il faut accepter, vous savez, parfois que vu la façon dont vous êtes dans la vingtaine, parfois vous grandissez ensemble, parfois vous vous séparez. Je veux dire, c’est le père de mes enfants, vous savez ? Alors, je lui souhaite toujours le meilleur, et je suis très reconnaissante qu’il m’ait donné de merveilleux enfants. »

Brady et Bündchen officiellement a annoncé son divorce dans des publications Instagram distinctes en octobre 2022.

L’ancien quarterback de la NFL et le mannequin avait fait l’objet de rumeurs de divorce pendant toute la saison 2022 de la NFL.

« Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage », écrivait Brady à l’époque. « Nous sommes parvenus à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir des enfants magnifiques et merveilleux qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours garantir ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent. »

Bündchen a ajouté : « La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et même s’il est bien sûr difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom. toujours. »

À l’époque, il y avait des spéculations selon lesquelles la décision de Brady de ne pas prendre sa retraite de la NFL, qui n’a duré qu’une saison, était à l’origine de tensions entre le couple. Des sources ont affirmé que les problèmes conjugaux entre Bündchen et Brady n’étaient « rien de nouveau ».

« [The problems] J’ai 10 ans », a déclaré une source au magazine People. « Cela dure depuis toujours. Ce n’est rien de nouveau pour aucun d’eux. »

Brady a d’abord annoncé qu’il quitterait la NFL le 1er février 2022, mais 40 jours plus tard, il a changé d’avis. Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a officiellement pris sa retraite le 1er février de cette année.

Depuis la séparation, l’ancienne mannequin de Victoria’s Secret a partagé son point de vue sur sa vie, notamment sur sa décision de devenir sobre.

« Juste après avoir eu 40 ans, en fait, j’ai ressenti une énorme différence entre le moment où je buvais un verre de vin et le moment où je ne prenais pas le verre de vin », a-t-elle déclaré au magazine People.

« Il est socialement accepté de prendre un verre de vin. Et les gens disent même : ‘Oh, c’est sain pour toi.’ Eh bien, ce n’est pas sain pour moi. Si vous voulez demander à votre corps ce que je demande à mon corps, c’est-à-dire beaucoup, je ne peux pas consommer toutes ces choses (alcool, caféine) car elles s’additionnent. »

Après deux ans de changement de mode de vie, Bündchen a affirmé qu’elle se sentait plus « claire » et « très vive » et qu’elle dormait « beaucoup mieux ».

