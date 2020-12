L’ex-épouse du candidat sénatorial géorgien Raphael Warnock a accusé son mari d’être « un grand acteur », obsédé par sa réputation et déterminé à gagner son siège, et l’a accusé de lui avoir écrasé le pied dans sa voiture.

Ouleye Ndoye, 35 ans, a déclaré qu’elle « avait essayé de garder sa manière d’agir secrètement » pour le bien de l’élection.

Ndoye, qui lutte contre la traite des êtres humains dans le bureau du maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a appelé la police en mars à propos de l’incident de la voiture.

Des images de la caméra corporelle des agents qui ont répondu, obtenues par Fox News mardi, ont montré Ndoye accusant son mari d’alors de lui avoir écrasé le pied.

Le divorce des couples a été finalisé en mai, après quatre ans de mariage.

Warnock conteste actuellement la titulaire républicaine Kelly Loeffler pour son siège, lors d’un vote du 5 janvier qui déterminera qui contrôlera le Sénat.

Les deux hommes se disputaient en mars pour savoir si leurs deux enfants devraient être autorisés à se rendre au Sénégal pour rendre visite à des parents de son côté de la famille.

La police a été appelée à leur domicile et Warnock est filmé en train de dire à l’officier que sa femme a appelé la police sur lui, alléguant qu’il lui avait écrasé le pied.

«Vous avez écrasé son pied? demande l’officier.

«Je ne pense pas», dit Warnock. ‘Je ne pense pas.’

Il dit qu’elle se tenait près de la voiture quand il est parti.

«Je ne veux pas me battre avec elle. Alors je fais demi-tour, je remonte dans la voiture, et je commence lentement à bouger, comme si j’allais avancer. Puis elle prétend que j’ai couru sur son pied », dit Warnock à l’officier.

Ndoye parle alors à la police, avec Warnock à une certaine distance, hors de portée de voix.

Elle dit à l’officier qu’elle avait essayé d’obtenir la signature de Warnock pour un passeport afin qu’elle puisse emmener leurs enfants en Afrique pour des funérailles familiales.

‘Il est comme,’ Ouleye, ferme la porte. Je pars, dit-elle à l’officier.

‘Et je me suis dit’ écoutez-moi. Si ta mère mourait et que j’avais les enfants. Ne voudriez-vous pas que je les laisse vous accompagner à l’enterrement? Et il commence juste à reculer la voiture. Il n’allait pas vite, je ne saignais pas. Mais je ne peux pas croire qu’il m’ait écrasé.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que c’était intentionnel, elle a répondu: « De toute évidence. J’étais debout ici. La portière était ouverte et je me penche dans la voiture. Comment pouvez-vous conduire la voiture lorsque je m’y penche?

Elle a dit au policier qu’elle voulait déposer un rapport.

« Cet homme est candidat au Sénat des États-Unis, et tout ce qui l’intéresse en ce moment, c’est sa réputation », a-t-elle déclaré.

« J’ai été très discret sur la façon dont il est pour mes enfants et sa réputation.

« J’ai essayé de garder sa façon d’agir secrète pendant longtemps, et aujourd’hui, il a franchi la ligne. C’est donc ce qui se passe ici. Et c’est un grand acteur. Il est phénoménal pour faire un très bon spectacle.

Les autorités médicales n’ont trouvé aucun signe visible de blessure sur le pied de sa femme.

Un rapport de police, faisant référence aux premiers intervenants de l’hôpital Grady Memorial, a noté qu’une inspection du pied de Ndoye n’a révélé aucune fracture, gonflement ou contusion.

Warnock n’a jamais été accusé d’un crime.

Lorsque ses accusations ont été rendues publiques pour la première fois, en mars, Warnock – pasteur de l’église baptiste Ebenezer à Atlanta, où Martin Luther King a servi – a abordé l’incident dans un sermon.

«Dieu regarde le cœur. Nous vivons à l’extérieur. Dieu sait ce qui se passe à l’intérieur », dit-il.

«Et si le divorce n’est pas idéal, le divorce n’est pas la pire chose qui puisse vous arriver. Alors priez pour nous.

«La deuxième chose que je veux vous dire – et j’espère que vous m’entendrez parce que je vais le dire une fois. Je suis ici depuis 15 ans, presque 15 ans maintenant. Je veux que vous sachiez que je suis l’homme que vous m’avez connu. Le travail que nous avons accompli ensemble en public reflète mes valeurs et qui je suis en privé. Même homme en public et en privé.