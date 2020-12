Un différend amère impliquant l’une des familles les plus riches du monde se jouera à la Haute Cour de Londres aujourd’hui lorsque l’ex-épouse d’un oligarque russe poursuivra son fils en justice, alléguant qu’il s’était entendu avec son père pour l’empêcher de divorcer de plusieurs millions de livres. règlement.

Tatiana Akhmedova, 52 ans, a obtenu un paiement historique de 453 millions de livres sterling de son ex-mari Farkhad Akhmedov, 64 ans, un magnat du pétrole et du gaz, après la fin de leur mariage de 27 ans en 2016.

Ses avocats affirmeront aujourd’hui à la Haute Cour que le règlement de divorce, le plus important jamais conclu en Grande-Bretagne, reste « presque entièrement insatisfait », accusant son fils Temur, 27 ans, d’avoir aidé à cacher les biens considérables de son père et d’agir en tant que son « lieutenant ».

Sa mère affirme n’avoir reçu que 5 millions de livres sterling et un hélicoptère rouillé.

Cette semaine, Temur, 27 ans, fait face à une confrontation profondément douloureuse avec sa mère, Tatiana Akhmedova, à la Cour royale de justice (photo: Mme Akhmedova, au centre, et Temar, à droite)

Tatiana Akmedova (à droite) accuse son fils Temur (à gauche) d’avoir aidé son père à cacher des actifs à elle et aux autorités britanniques après avoir reçu un paiement historique de 453 millions de livres sterling lors d’un divorce en 2016.

Outre la moitié de la fortune d’un milliard de livres de M. Akhmatov, les actifs en jeu comprennent un jet privé, des fusils de chasse Aston Martin, Holland & Holland et une collection d’art de 115 millions de livres sterling comprenant des peintures d’Andy Warhol, Mark Rothko et Damien Hirst.

Mme Akhmedova doit témoigner aujourd’hui au début d’une audience de trois semaines, au cours de laquelle elle se heurtera à son fils avec des relations entre les deux brisées et la scission amère déchirant la famille au sens large.

S’exprimant avant l’audience d’aujourd’hui, Temur a déclaré: « Imaginez être poursuivi par votre propre mère.

«C’est horrible et n’aurait jamais dû en venir à cela. Je n’ai rien fait de mal. Ma mère m’a dit: «Je t’ai mis au monde donc tu devrais être de mon côté».

‘Mais j’ai dit:’ Je suis désolé, la loyauté n’est pas dictée par qui vous a donné naissance ‘. Je n’ai pas cherché à prendre parti, à choisir un parent plutôt qu’un autre.

Il a ajouté: « Je lui ai dit que je voulais être du côté de ce qui est juste. Et puis je lui ai demandé pourquoi, depuis qu’elle m’avait donné naissance, elle me faisait vivre ça.

Bien que M. Akhmedov aurait offert à son ex-femme 100 millions de livres sterling de s’installer, elle l’a poursuivi devant les tribunaux de cinq pays, l’action de la Haute Cour d’aujourd’hui étant la dernière d’une série de batailles juridiques très médiatisées.

Farkhad Akhmedov (photo), qui gagnait son argent grâce au pétrole et au gaz, a affirmé qu’il avait donné à Tatiana des millions de livres sterling pour payer son style de vie luxueux et ses nombreux employés de maison.

Akhmedova s’est vu confier la propriété de la maison de 20 millions de livres sterling du couple à Surrey (photo) et d’une collection d’art d’une valeur de plus de 30 millions de livres sterling [File photo]

Outre la moitié de la fortune d’un milliard de livres de M. Akhmedov, les actifs en jeu comprennent un jet privé et une Aston Martin (photo)

Elle a déjà échoué dans une tentative légale de saisir le méga yacht Luna de son ex-mari au lieu de payer le règlement de son divorce.

D’une valeur de plus de 350 millions de livres sterling, il appartenait autrefois au propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich, et dispose d’un spa à bord, de deux héliports, d’un mini-sous-marin et d’un système de détection de missiles.

Après de nombreuses batailles juridiques s’étalant sur plus d’un an, un tribunal de Dubaï a statué que M. Akhmedov était le propriétaire légitime et lui a permis de garder le super yacht.

Temur s’est entretenu pour la dernière fois avec sa mère en février, mais depuis lors, elle a monté une série de mesures juridiques contre lui dans la perspective de l’audience d’aujourd’hui.

Il a reçu une ordonnance de gel dans le monde entier l’empêchant de transférer des fonds ou de vendre des actifs, ce qui limite également ses dépenses à 3000 £ par semaine.

Le mois dernier, des membres de l’équipe juridique de sa mère ont fait une descente dans l’appartement londonien de 30 millions de livres sterling de Temur au One Hyde Park, l’immeuble le plus cher de Grande-Bretagne, qui lui a été donné par son père à l’âge de 19 ans, pour rechercher des documents pertinents à l’affaire.

Selon des documents judiciaires, 58 appareils électroniques ont été saisis dans l’appartement de luxe, notamment des téléphones portables, des clés USB et même un jeu Peppa Pig.

Un parking souterrain et une cave à vin ont également été fouillés à la recherche de preuves indiquant qu’il avait aidé son père à empêcher que son argent ne soit saisi par les tribunaux britanniques.

Les actifs en jeu comprennent une collection d’art de 115 millions de livres sterling avec des peintures d’Andy Warhol (photo), Mark Rothko et Damien Hirst

Les fusils de chasse Holland & Holland (photo) font partie des actifs potentiels en jeu pendant la bataille juridique

Temur, un négociant en matières premières à Londres, a qualifié le comportement de sa mère de « scandaleux » et de « vengeur », insistant sur le fait qu’il n’y avait aucune chance de réconciliation entre eux.

Il a ajouté: « Non, c’est fini. Comment pouvez-vous avoir une relation avec quelqu’un qui veut vous abandonner comme ça?

«Je n’ai plus de relation avec elle, le divorce a tout cassé.

Dans une autre action en justice, un tribunal américain a ordonné à Google de remettre tous les e-mails de Temur à l’équipe juridique de sa mère.

Mme Akhmedova a déclaré dans un dossier judiciaire que les informations contenues dans les e-mails seraient utilisées pour savoir si Temur avait aidé son père dans le transfert frauduleux d’actifs et, dans l’affirmative, pour obtenir son jugement de divorce contre lui.

Mme Akhmedova avait 17 ans lorsqu’elle a rencontré son mari, alors âgé de 34 ans, et ils se sont mariés quatre ans plus tard en 1993, puis ont déménagé à Londres plus tard cette année-là.

Le joyau de la couronne des deux côtés est le Luna, un superyacht de 350 millions de livres sterling qui appartenait auparavant au propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich (photo)

Akhmedova a fait de grands efforts pour essayer de réclamer l’argent qui lui a été accordé dans la décision, tentant de saisir le méga yacht de Farkhad, Luna (photo), qui vaut plus de 350 millions de livres sterling au lieu de paiement. [File photo]

M. Akhmedov a déjà été condamné pour outrage au tribunal pour ne pas avoir payé le règlement intégralement après avoir protesté qu’il ne reconnaissait pas la décision de la Haute Cour sur le montant qu’il devrait donner à son ex-femme.

Il affirme qu’ils ne se sont pas mariés en Grande-Bretagne et n’étaient pas citoyens britanniques lorsqu’ils ont divorcé et qu’un juge britannique n’aurait pas dû prendre la décision sur leur règlement financier.

M. Akhmedov a également allégué que lui et sa femme avaient en fait divorcé il y a 20 ans en Russie après avoir eu une liaison avec un homme plus jeune, mais cela a été rejeté par la Haute Cour en 2016 lors de leur audience de divorce.

Le litige coûteux de son ex-femme est soutenu par Burford Capital, la société de financement de poursuites judiciaires qui finance son style de vie luxueux.

Selon des documents, l’année dernière, la société lui a payé 15 millions de livres sterling pour couvrir ses frais de subsistance pendant que sa réclamation est poursuivie et devrait recevoir une part de tout ce qui est récupéré.