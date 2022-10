L’ex-femme de l’acteur pakistanais Feroze Khan, Syeda Aliza Sultan, partage des preuves de violence domestique, des photos choquantes deviennent virales

En septembre, l’acteur pakistanais Feroze Khan et son ex-épouse Syeda Aliza Sultan ont publié des déclarations annonçant leur divorce, cette dernière faisant plusieurs allégations contre le premier de violence domestique, d’infidélité et de chantage. Les deux se battent maintenant devant un tribunal pour la garde de leurs deux enfants nommés Mohammed Sultan Khan et Fatima Khan.

Syeda Aliza a présenté des preuves de violence domestique devant le tribunal, notamment des photos montrant ses mains et ses yeux meurtris. Ces photos choquantes et déchirantes, qui montrent qu’elle a subi des violences physiques au cours de leur mariage de quatre ans, ont fait surface sur Internet et deviennent désormais virales.





Plus tôt, le 21 septembre, Syeda avait écrit une note sur son Instagram qui disait : “Notre mariage de quatre ans a été un chaos absolu. En plus de la violence physique et psychologique continue pendant cette période, j’ai dû endurer l’infidélité, le chantage et la dégradation à les mains de mon mari. Après mûre réflexion, j’en suis arrivée à la triste conclusion que je ne peux pas passer toute ma vie de cette manière horrible.”

Elle a poursuivi : “Le bien-être et le bien-être de mes enfants ont joué un rôle important dans cette décision. Je ne veux pas qu’ils grandissent dans un foyer toxique, malsain et violent. J’ai peur que leur développement mental et leur approche à la vie serait négativement impacté par l”exposition à un environnement aussi hostile. Aucun enfant ne devrait jamais avoir à grandir en sentant que la violence fait partie des relations normales. Je préférerais leur apprendre qu”aucune blessure n”est trop profonde pour être guérie, pas de cicatrices aussi honteux d’être caché au prix de sa sécurité”.





Réagissant à ses allégations, Feroze a également partagé une note sur son Instagram qui disait : “En tant que citoyen pakistanais respectueux des lois, j’ai une pleine confiance dans la justice de la Cour. Notre divorce a été finalisé le 2 septembre 2022, après quoi j’ai déposé une affaire de droit de la famille demandant la garde et le droit de visite de mes enfants Sultan et Fatima dans le huitième district du juge de la famille, East Karachi, le 19 septembre 2022.”





Il a conclu : “Aujourd’hui, le 21 septembre 2022, la Cour a entendu les deux parties et m’a autorisé à passer du temps avec mes enfants Sultan et Fatima pendant une demi-heure en sa présence (le juge). La Cour a ensuite ajourné l’affaire jusqu’au 1er octobre. , 2022, date à laquelle elle reprendra de nouvelles procédures relatives au droit de visite grâce auxquelles je pourrai continuer à rencontrer mes enfants. En ce qui concerne mon ex-femme, je lui témoignerai mon respect et mon soutien car elle est la mère de mes enfants. Je suis J’ai peur de ne pas être en mesure de discuter davantage de cette question car l’affaire est pendante devant le tribunal.”

LIRE | L’acteur pakistanais Ali Zafar ne veut pas que Shah Rukh Khan collabore avec lui, dit “wahan pe aise hi mushkilein..”