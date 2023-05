L’ex-femme de Johnny Depp, Amber Heard, a été aperçue en train de faire du jogging en Espagne après avoir apparemment quitté Hollywood

Amber Heard est devenue internationale.

Heard, 37 ans, a été photographiée en train de courir en Espagne après la tempête médiatique qui a suivi son procès en diffamation très médiatisé impliquant son ex-mari Johnny Depp.

Pour sa course, Heard s’est habillée d’un débardeur blanc et de leggings. Elle portait ses cheveux blonds tirés en queue de cheval et accessoirisé d’un chapeau noir.

Cela fait presque un an que Heard a perdu le procès en diffamation contre Depp. L’acteur de « Pirates des Caraïbes » a affirmé que l’éditorial de Heard en 2018 dans le Washington Post, dans lequel elle se présentait comme une survivante de violence domestique, avait affecté sa carrière.

JOHNNY DEPP PROFITANT DE LA VIE DANS LA CAMPAGNE ANGLAISE : « JE PEUX JUSTE ÊTRE MOI »

Heard a intenté une action en justice en affirmant que l’avocat de Depp l’avait diffamée avec des déclarations faites au Daily Mail.

Après un procès télévisé de six semaines, le jury a accordé à Depp 10 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et 5 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs. Malgré la perte majeure, le jury a conclu qu’une déclaration faite par l’avocat de Depp était diffamatoire envers Heard et a accordé à l’actrice 2 millions de dollars.

À la suite du drame judiciaire, Heard aurait déménagé en Espagne et aurait décidé de quitter Hollywood, selon un rapport.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Elle est bilingue en espagnol et est heureuse là-bas, élevant sa fille loin de tout le bruit », a déclaré une source au Daily Mail.

« Je ne pense pas qu’elle soit pressée de retourner au travail ou à Hollywood, mais elle reviendra probablement quand le moment sera venu pour le bon projet », a ajouté la source, une amie de Heard.

Heard a deux projets actuellement en post-production; « Aquaman et le royaume perdu » et « Dans le feu ». Cependant, elle ne filme rien de nouveau, selon IMDB.

Pendant ce temps, Depp a terminé le tournage de son dernier projet. L’acteur incarne Louis XV dans « Jeanne du Barry », qui suivra la vie de Jeanne Bécu, la dernière maîtresse officielle de Louis XV.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS