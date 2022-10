L’ex-femme de Jesse Williams réagit au tribunal en autorisant les visites à distance – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews

Aryn Drake-Lee, qui était marié à Jesse Williams de 2012 à 2017, a partagé sa réaction à la décision du tribunal accordant à l’acteur des visites lointaines avec leurs deux enfants Sadie, 8, et Macéo, 7, dans un post Instagram le mardi 4 octobre. L’ex-femme de l’acteur, 40 ans, était clairement frustrée par la décision, alors qu’elle s’exprimait à propos de la décision, et a déclaré qu’elle “canalisait l’esprit guerrier”.

Jesse, 41 ans, a reçu plusieurs visites avec ses deux enfants, et ils peuvent maintenant lui rendre visite alors qu’il reste à New York tout en jouant dans la pièce de Broadway. Sortez-moi. Le couple a également reçu l’ordre d’assister à des conseils de coparentalité. Il leur est également interdit de faire des remarques désobligeantes les uns envers les autres aux enfants ou en public. Aryn n’était clairement pas satisfaite de la décision, comme elle l’a révélé dans sa légende Instagram. “Il s’avère que le tribunal pense qu’il est bon que les enfants prennent régulièrement des vols de nuit pour accueillir un parent qui ne fera pas la même chose pour eux. Qui savait? Je savais”, a-t-elle écrit.

Aryn a expliqué qu’elle allait faire du yoga pour essayer de se vider la tête, mais elle a également inclus un message crypté qui semblait faire référence à la décision. “Voyons combien de temps il faut aux suspects habituels pour divulguer un langage ciblé et des intrigues décrivant une partie particulière comme la victime”, a-t-elle écrit.

Ce n’est pas la première fois qu’Aryn jette de l’ombre sur L’anatomie de Grey star au milieu de leur bataille de divorce et de garde. Elle s’est publiquement prononcée contre leurs enfants prenant des vols longue distance sur ses réseaux sociaux dans le passé. “Est-il bon pour la santé et le bien-être d’un enfant de 7 et 8 ans d’être régulièrement retiré de l’école pour voler à travers le pays pendant la nuit sur un œil rouge pour être au sol pendant deux jours ? Est-il raisonnable qu’ils reviennent hébétés et confus et qu’on s’attende ensuite à ce qu’ils reprennent et survivent à l’école le reste de la semaine ? » elle a interrogé dans un post Instagram de septembre.

Aryn et Jesse se sont mariés de 2012 jusqu’à leur séparation en 2017. Leur divorce a été finalisé en 2020, mais les deux sont enfermés dans une bataille pour la garde depuis longtemps. Après la scission, Aryn avait demandé la garde légale exclusive, mais les deux ont traversé de nombreuses batailles juridiques concernant leurs enfants depuis la scission.